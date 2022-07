Attentato al festival politico in Svezia Donna uccisa, preso il killer neonazista

Il 33enne che ha accoltellato a morte una donna di sessant’anni sull’isola di Gotland, dove è in corso un vertice dei leader politici svedesi e al momento dell’attacco era pieno di persone, ha legami col gruppo neonazista Nmr. La polizia ha affermato di non ritenere che l’assassinio sia legato alla settimana di Almedalen, un evento annuale che riunisce l’élite politica svedese e in cui i partiti spesso presentano programmi e campagne. L’attentatore è stato gettato a terra da un pensionato di 69 anni, poi è stato arrestato. L’uomo, Lars Reuterberg, ha detto di aver sentito qualcuno gridare "fermatelo" e di aver visto l’uomo scavalcare uno steccato con un salto. "Non era grosso, non era certo un body builder, quindi ha fatto finta di nulla per un po’. Poi quando mi è passato vicino, l’ho spintonato con forza".