Attacco nella capitale, stop al traffico aereo L’ira del Cremlino: "Terrorismo ucraino"

I droni tornano a volare nei cieli di Mosca. Un nuovo attacco di cinque velivoli senza pilota è avvenuto nelle prime ore di ieri nella regione della capitale, senza provocare danni né vittime, ma un’interruzione del traffico di tre ore all’aeroporto di Vnukovo, uno dei tre scali internazionali della città. Mosca parla di un nuovo attacco "terroristico" ucraino che non sarebbe stato possibile "senza l’aiuto degli Stati Uniti e dei loro alleati della Nato". Ma, come di consueto, le autorità ucraine non confermano né smentiscono la loro responsabilità.

Vladimir Putin intanto torna a partecipare ad un evento internazionale per la prima volta dopo la ribellione della Wagner, il 24 giugno.Prende parte a un vertice in teleconferenza dei Paesi dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), a cui partecipa anche il suo omologo cinese Xi Jinping. "Il popolo russo è unito come mai prima d’ora", assicura. La controffensiva ucraina prosegue nel frattempo con risultati contenuti.