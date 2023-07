Attacco in Crimea Esplosioni sul ponte, il ricatto di Putin: ora stop al grano

ROMA

Il ponte di Kerch che collega la Crimea alla Russia è stato colpito e danneggiato per la seconda volta proprio nel giorno in cui la Russia ha deciso di ritirarsi dall’accordo sul grano, che ha consentito di esportare quasi 33 milioni di tonnellate di cereali ucraini: una decisione della quale secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres "centinaia di milioni di persone pagheranno il prezzo".

Erano le 3.05 ora locale quando due droni marini imbottiti con almeno 400 chili di esplosivo – in una operazione che secondo fonti ufficiose è stata condotta dalla marina ucraina e dal servizio segreto di Kiev SBU – hanno raggiunto il ponte e sono esplosi sotto di esso a distanza di pochi secondi uno dall’altro. L’onda d’urto ha investito in pieno una auto di turisti russi della regione di Belgorod: i coniugi Alexey e Natalya Kulik, di 40 e 36 anni, sono deceduti e la loro figlia quattordicenne è rimasta gravemente ferita. Un tratto del viadotto, direzione verso Kerch, si è sollevato dai piloni e si è imbarcato ed dovrà essere demolito e ricostruito, un altra corsia in senso contrario è stata danneggiata ma meno gravemente mentre i binari ferroviari sono stati solo lievemente intaccati e restano percorribili.

Ci vorranno mesi. Il vice premier russo, Marat Khusnullin ha annunciato che il traffico stradale riprenderà in una direzione entro il 15 settembre e in entrambe entro il 1 novembre. Vladimir Putin, commentando l’“attacco terroristico“ ha annunciato che "di sicuro ci sarà una risposta della Russia, il ministero della difesa sta preparando azioni appropriate" e ha naturalmente dato la colpa a Kiev. Che da parte sua non sia assume ufficialmente la paternità dell’azione, come già fece per quella dell’8 ottobre (solo il 9 luglio la viceministra alla difesa Hanna Malyar ha ammesso quell’attacco) ma è chiaramente responsabile dell’azione.

Proprio ieri, come ci sia aspettava la Russia si è ritirata dall’accordo Russia-Onu-Turchia-Ucraina sull’export dei cereali ucraini. Immedita la risalita – 2-3.4% a seconda del tipo di frumento – dei prezzi. "L’accordo scade alla mezzanotte è di fatto terminato oggi" ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Che però aggiunto: "Non appena la parte degli accordi riguardati la Russia sarà pienamente rispettata, la Russia tornerà immediatamente all’accordo". Non è una posizione di chiusura e non a caso il presidente turco Erdogan, che dell’acciordo fu il mediatore, ha detto che parlerà con Putin "che credo voglia che questo ponte umanitario continui".

"Senza l’accordo i prezzi del grano saliranno ovunque ha ammonito il ministro degli esteri di Kiev, Dmytro Kuleba. Mentre il presidente ucraino Voldymir Zelensky si è detto pronto a portare avanti l’accordo anche senza la Russia. "Quando la Russia dice che lo sta fermando – ha detto Zelensky – rompe i suoi accordi con il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e con il presidente Erdogan, non con noi. Che siamo pronti a continuare. Non abbiamo paura. Siamo stati contattati dagli armatori. Hanno detto che sono pronti. Se l’Ucraina fa salpare le navi e la Turchia le lascia passare tutti sono disponibili a continuare le forniture di grano". Anche se la Russia potrebbe sparagli contro.

Alessandro Farruggia