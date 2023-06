Attaccati con la colla alla statua Prima condanna per gli eco-vandali

di Marco Principini

In uno dei primissimi blitz ambientalisti si incollarono alla statua del Laocoonte, all’interno dei Musei Vaticani. Era agosto 2022 e il movimento Ultima Generazione cominciava a promuovere le prime azioni dimostrative per catalizzare l’attenzione sul tema ambientalista. Ieri, a distanza di quasi un anno, arriva la sentenza del tribunale vaticano che condanna a 9 mesi di reclusione, pena sospesa, Ester Goffi e Guido Viero, i due attivisti che materialmente incollarono le loro mani sul basamento del celebre gruppo scultoreo. A loro viene contestato il danneggiamento aggravato, reato per il quale dovranno pagare anche una multa da 1.500 euro.

Niente reclusione, ma solo un’ammenda da 120 euro (così come per gli altri due imputati), per la terza attivista coinvolta nel processo vaticano, Laura Zorzini, che durante il blitz filmò e postò online i video dell’azione. La ragazza è accusata del reato di trasgressione "a un ordine legalmente dato dall’autorità competente" per essersi rifiutata di essere accompagnata al comando della Gendarmeria vaticana. Nell’ultimo dibattimento nell’aula del tribunale vaticano, l’avvocato di parte civile, Floriana Gigli, ha più volte sottolineato il danno permanente causato dal blitz ambientalista sulla statua del Laocoonte, mentre la difesa ha ribadito che l’intenzione dei loro assistiti non voleva essere quella di danneggiare il monumento, cosa che sarebbe dovuta essere confermata anche dall’utilizzo di un tipo particolare di collante.

A sostegno delle accuse sono arrivate le parole del promotore di giustizia che, prima della sentenza, aveva richiesto una condanna a 2 anni e 5 mesi per Guido Viero, a 2 anni per Ester Goffi e a un mese per Laura Zorzini. Per i primi due, inoltre, era stata richiesta anche una multa di 3 mila euro. Il presidente del tribunale, Giuseppe Pignatone, ha parzialmente accolto le richieste dell’accusa, dimezzando le multe e riducendo quasi di un terzo le condanne. Viero e Goffi, però, dovranno anche pagare il risarcimento dei danni a favore del Governatorato Vaticano per un totale di 28.148 euro ai quali si aggiungono 1.000 euro per le spese legali della parte civile. Il blitz cui furono protagonisti gli attivisti di Ultima Generazione risale al 2022, quando le loro immagini con le mani ‘incollatè sul Laocoonte, una delle più celebri dei Musei Vaticani e risalente al 40 avanti Cristo, fecero il giro del mondo. Più volte gli imputati si sono difesi sostenendo di non voler danneggiare l’opera.