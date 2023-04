Attaccata da un lupo mentre è fuori col cane

PORCARI (Lucca)

Aggredita da un lupo e ferita alla mano e all’avambraccio mentre era a fare una passeggiata con il proprio cane nelle campagne lucchesi, in una zona isolata ma comunque abitata e frequentata, lungo il crinale collinare che segna il confine fra i comuni di Porcari e Montecarlo.

L’animale è sbucato fuori all’improvviso, digrignando i denti e scagliandosi verso la bestiola della donna. Al che lei ha allungato la mano nel gesto di difenderlo e il lupo l’ha morsa e ferita. Poi si è dileguato.

Nonostante il grande spavento è riuscita a mettersi in contatto con parenti e amici e a far scattare i soccorsi. Una volta in salvo, è stata medicata con alcuni punti di sutura e sottoposta alle cure come da prassi (antitetanica e antirabbica). Tornata nel suo paese dove vive ha deciso di raccontare l’accaduto al sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari. È stato poi lo stesso primo cittadino ha diffondere la notizia sui social in modo da preservare la privacy della donna e, al tempo stesso, mettere sull’avviso i tanti che si recano in questo periodo nei boschi e nelle campagne.

"Mi ha assicurato che non era un lupo cecoslovacco – ha detto Fornaciari – e che in passato aveva visto anche gruppi di tre o quattro esemplari in quella zona". Il servizio veterinario della Asl è stato immeditatamente interessato e si procederà chiedendo ai carabinieri forestali di installare fototrappole nella zona e magari prelevando campioni per svolgere accertamenti sul dna dell’animale.

Massimo Stefanini