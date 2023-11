Atene: arrestati 21 esponenti di CasaPound, tra loro anche il presidente Iannone

Roma, 1 novembre 2023 – Ventuno italiani sono stati arrestati ieri sera all'aeroporto di Atene. Si tratta di membri di CasaPound giunti nella capitale greca per partecipare alla commemorazione organizzata dall'estrema destra per Giorgos e Manolis, due militanti di Alba Dorada uccisi fuori da una sezione del partito nel 2013. Tra le persone fermate c'è anche Gianluca Iannone, presidente di CasaPound che era a capo della delegazione.

"È inaccettabile che oltre 20 persone vengano arbitrariamente fermate e arrestate appena scese da un aereo solo per voler partecipare alla commemorazione di due ragazzi assassinati a sangue freddo – scrive la stessa CasaPound sul suo canale Telegram –. L'intervento della polizia è stato arbitrario e privo di alcun senso, con uno schieramento spropositato di agenti e di certo questa repressione ingiustificata non ci impedira' di commemorare due ragazzi barbaramente uccisi a sangue freddo".

CasaPound aveva intessuto stretti legami con Alba Dorata e Iannone aveva incontrato nel 2015 il suo leader Nikos Michaloliakos, attualmente in prigione. In passato, inoltre, i militanti dell'ormai disciolto partito neonazista greco avevano partecipato ai raduni di estrema destra organizzati in Italia da CasaPound.