Asti, ennesimo femminicidio: uccide la compagna e tenta il suicidio

Asti, 9 giugno 2023 – Nuovo caso di femminicidio ad Asti. Un uomo di 50 anni ha ucciso la compagna di 40 anni e poi ha tentato il suicidio. E’ successo a Incisa Scapaccino, comune in provincia di Asti. Il presunto assassino, Paolo Riccone, è stato arrestato dai carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l’uomo era rientrato da qualche settimana da Roma, dove lavora come consulente, nella casa di famiglia in via XX settembre a Incisa Scapaccino. Sul luogo del femminicidio è arrivato un pubblico ministero della procura di Alessandria. Dopo l’arresto, Riccone è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato.

A chiamare le forze dell'ordine sarebbe stata la figlia della vittima, allarmata perché la madre non rispondeva al telefono.

Queste le parole del sindaco di Incisa Scapaccino, Matteo Massinelli, che ha così commentato il nuovo caso di femmicidio: “È una tragedia che ci lascia sgomenti. L'intera comunità è senza parole – ha detto Massinelli –. La coppia frequentava poco il paese e in questi anni non aveva mai dato alcun problema. Li conoscevo di vista”.