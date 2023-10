"Asset gonfiati, è frode". Trump ancora a processo

La procura di New York contro Donald Trump. L’ex presidente è pronto ad entrare per la seconda volta nell’aula del tribunale di Manhattan per la prima udienza del processo che lo vede imputato, assieme a due dei suoi figli, di frode a banche ed assicurazioni. L’attorney general accusa Donald ed Eric di aver gonfiato gli asset della Trump Organization per decenni, in modo da ottenere finanziamenti più vantaggiosi, e ha chiesto una sanzione da 250 milioni di dollari.