Roma, 6 luglio 2019 - Anche gli aiuti alle famiglie fanno litigare Lega e Movimento 5 Stelle. Al ministro leghista della Famiglia, Lorenzo Fontana, che rilancia la proposta di un assegno unico per i figli fino a 26 anni – dopo l’ennesimo crollo delle nascite appena certificato dall’Istat –, rispondono subito piccati gli alleati di governo, accusando il Carroccio di "giocare a tombola" con proposte poco credibili e che potrebbero costare fino a 60 miliardi di euro. Fontana ipotizza un beneficio tra i 100 e i 300 euro sempre fino a 26 anni, insistendo peraltro nel chiedere che le risorse spese per la famiglia (circa 30 miliardi in totale) siano considerati a Bruxelles come investimenti da scomputare dai calcoli del deficit.

Ministro Fontana, quali sono i capisaldi della proposta per l’assegno unico per i figli?

"Si tratta di un assegno mensile tra i 100 e i 300 euro che, a supporto di mamme e papà, sarà riconosciuto dal settimo mese di gravidanza e che potrà arrivare fino ai 26 anni di vita dei figli. Un progetto che nasce dall’ascolto delle esigenze che ci sono state manifestate proprio dalle famiglie. A questa proposta stiamo lavorando da tempo, dopo aver ottenuto, nella scorsa manovra, il potenziamento dei fondi per la famiglia. Credo che il governo debba investire risorse ed energie per la natalità, i dati Istat di questi giorni dimostrano la necessità e l’urgenza di un’azione incisiva".

Incisiva finanziariamente fino a che punto?

"Tenteremo anche di far capire alla Commissione europea che gli incentivi alla natalità devono essere considerati come un investimento fondamentale per il Paese, perché sono investimento diretto sul Pil potenziale. Per questo ogni risorsa spesa per la natalità a mio avviso dovrebbe essere scorporata dai vincoli del Patto di stabilità e crescita europeo. I figli sono il carburante del futuro".

Nello specifico, chi saranno i beneficiari?

"Abbiamo pensato a una misura di sostegno, in particolare, al cosiddetto ‘ceto medio’. Autorevoli demografi, penso a Gian Carlo Blangiardo, confermano che questo è fondamentale per invertire il trend negativo della natalità".

Avete una stima dell’impatto della misura?

"Stimiamo che ne beneficeranno oltre il 90% di mamme e papà, con importi modulati su numero ed età dei figli a carico. È prevista inoltre una maggiorazione per le famiglie con figli con disabilità. Il rilancio demografico richiede forti investimenti, costanti, strutturali e per un’ampia platea. L’assegno unico universale risponde proprio a questa necessità".

Qual è la differenza rispetto alle misure attuali, come gli assegni familiari?

"Fino ad oggi per ottenere i singoli benefici le famiglie hanno spesso dovuto presentare domande, carte e affrontare burocrazia, in un quadro frammentato e disorganico. Con l’assegno unico le famiglie riceveranno di diritto un assegno con risorse immediatamente spendibili per il mantenimento, la crescita e l’educazione dei figli. È un autentico cambiamento di paradigma: stop a bonus e misure una tantum, in favore di un beneficio economico mensile che dà sostegno continuativo alle famiglie. Cambia la prospettiva: dalle azioni spot alle azioni incisive e strutturali".

Quanto costerà? E, a parte la richiesta di flessibilità alla Commissione, come si finanzierà?

"L’attuale quadro delle diverse misure pro famiglia è di circa 18 miliardi di euro complessivi, ma negli anni si è frammentato in una serie di differenti misure, alle quali tra l’altro non sempre è immediato accedere. Noi siamo partiti da qui per riformare l’intero sistema, prevedendo anche il potenziamento degli investimenti. L’importo finale dell’assegno mensile dipende da ciò che governo e Parlamento decideranno di inserire e dall’eventuale flessibilità ottenuta in sede europea. Confido sul contributo di tutti. Su questi temi non ci si può dividere".

Eppure, proprio i Cinque Stelle appaiono non d’accordo.

"Mi sorprende che non lo siano, visto che la nostra proposta è stata illustrata in Consiglio dei ministri il 20 maggio, è stata al centro di un’interlocuzione dei tecnici in pre-consiglio e c’è un impegno assunto dal governo e votato l’11 aprile alla Camera con una mozione di maggioranza, votata quindi anche dal Movimento Cinque Stelle. Siamo aperti al contributo di tutti, aspettiamo il loro. Voglio auspicare che non si mettano di traverso su una proposta molto attesa dalle famiglie italiane e su cui, a mio avviso, ci sono le condizioni per un’ampia condivisione dei diversi gruppi politici".