Assedio dei fan a Zocca (Modena): le regole di Vasco

ZOCCA (Modena)

La misura era probabilmente colma se l’altra mattina i bodyguard di Vasco hanno affisso, in più punti dell’abitazione zocchese del rocker, fogli A4 con le regole alle quali i fan sono pregati di attenersi. Un ‘decalogo’ comportamentale, scritto con parole chiare, come quelle di un anno fa quando il Kom si sfogò sui social contro i troppo invadenti che lo aspettano sotto casa per chiedergli una foto o un autografo: "Io sono disponibile, ma non a disposizione".

Questa volta il richiamo è ancor più esplicito: "Quando si viene a Zocca davanti a casa di Vasco, l’incontro con Vasco, l’autografo, il selfie, il progetto di salutare Vasco, non è garantito e non è un diritto". Con la precisazione: "Neppure se si viene da lontano. Vasco è disponibile se ha tempo. Siete pregati di non urlare, chiamare e disturbare con schiamazzi anche il vicinato". Richiamo anche da parte del sindaco Federico Ropa: "Se siete a Zocca è perché amate Vasco, la sua musica e il nostro paesello; ricordate sempre che lui è qui in vacanza come voi, quindi rispettate i suoi spazi e tutte le persone che qui vivono e soggiornano". I primi giorni tutto ha funzionato. Ma via via che il fiume dei visitatori si è ingrossato è arrivato qualche disobbediente.

Walter Bellisi