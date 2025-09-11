Assassinio di Kirk, Meloni attacca i post contro l’attivista Maga: “Questo è il clima anche in Italia”

Roma, 11 settembre 2025 - Charlie Kirk, l'attivista di destra ucciso negli Usa, a testa in giù con la scritta '-1' e 'A buon intenditor poche parole Oggi è un giorno meno buio', è il post riproposto e criticato dalla premier Giorgia Meloni.

"Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire", ha scritto la presidente del Consiglio attaccando i post dei movimenti studenteschi di Osa e Cambiare Rotta.

Friedman critica Kirk

Ma non solo i movimenti studenteschi di sinistra hanno attaccato l'attivista Maga, anche il giornalista Alan Friedman ha scritto un commento al vetriolo su Kirk, ed è stato duramente criticato da Lucio Malan capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato. Il giornalista scriveva: "Bisogna anche capire che lui aizzava la violenza, come fa Trump. Il 6 gennaio del 2021, Kirk faceva parte dell'insurrezione, del tentativo di golpe a Washington. E' stato un razzista, ha detto che Michelle Obama e le donne di colore hanno un cervello inferiore a quello dei bianchi, era antisemita, che ha detto che l'aborto andava vietato. Diceva che le armi sono per tutti, diceva che il prezzo che gli americani devono pagare per averle è che qualcuno sarà sparato".

Malan attacca Friedman

Dura la reazione di Malan a queste parole: "Mi chiedevo chi in Italia si sarebbe distinto nel giustificare il brutale assassinio di Charlie Kirk, dopo le migliaia di ProPal che abbiamo visto esultare in Usa e altrove. Ed ecco Alan Friedman farlo in modo anche più disgustoso di quanto ci si poteva attendere. Charlie Kirk, che non è neppure mai stato accusato di alcun tipo di aggressione ai suoi avversari, che anzi invitava a pacifici dibattiti, sarebbe colpevole della propria morte per aver fatto crescere la violenza. Al rovesciamento della realtà si aggiunge l'infamia di prendersela con un uomo che è appena stato ucciso lasciando moglie e due bambini di uno e tre anni", ha aggiunto.

Frasi choc di Kirk

Ma qualche nemico Kirk se lo era fatto con quel suo essere razzista, antisemita, islamofobo, ostile ai trans, no vax, anti abortista, pro armi e pro pena di morte. Famoso per le frasi choc con cui aizzava il popolo Maga: "Il prezzo che paghiamo per la libertà di possedere armi è che qualcuno talvolta sarà ucciso. O anche: "La cultura dell'assassinio si sta diffondendo nella sinistra. La sinistra è trascinata in una frenesia violenta. Ogni risultato negativo, che sia la sconfitta a una elezione o in tribunale, giustifica una risposta massimalista". "L'aborto va vietato. Se mia figlia di dieci anni venisse violentata dovrebbe partorire" un eventuale figlio concepito nello stupro. Attaccando anche la ex Firts Lady: "Michelle Obama, donna di colore, ha un cervello inferiore di quello di una donna bianca". "Quando vedo un pilota nero su un aereo mi chiedo se è qualificato". "Dovrebbe essere legale bruciare una bandiera arcobaleno o di "Black Lives Matter" in pubblico". "Importare milioni di musulmani è un suicidio per la nostra civiltà". E tante altre frasi che sposano il manifesto dell'America bianca e rurale che rappresenta il bacino elettorale di Trump.