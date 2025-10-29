Assalto al pullman, il funerale dell’autista celebrato dal fratello: "Deve vincere il bene"

Tanto dolore e tanta rabbia, ieri a Cesano, periferia nord di Roma, per il funerale di Raffaele Marianella (foto), l’autista rimasto ucciso dopo l’assalto di un gruppo di ultrà reatini al suo pullman che trasportava i supporter del Pistoia Basket in trasferta a Rieti. Il feretro è stato accolto nella chiesa gremita sulle note de ’I migliori anni della nostra vita’ di Renato Zero e dell’inno della Roma. A stringersi attorno alla famiglia, oltre ad amici e colleghi, il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi e il dg del Pistoia Basket, Andrea Di Nino.

"Quello che abbiamo vissuto non ha niente a che vedere con lo sport e con il suo spirito. Non dobbiamo farci sopraffare dalla rabbia: dobbiamo vincere il male con la forza del bene", ha detto il prete, don Massimo, che è anche fratello della vittima. Commosso, al termine, don Massimo ha ringraziato tutta la comunità e lanciato un appello: "Occorre trovare le ragioni per restare uniti. E quando le parole risultano inadeguate, il silenzio e la preghiera devono essere le armi per superare il dolore,e ritrovare la speranza".