Aspettando i 519 milioni Rinviati i fondi per gli studentati L’ira degli universitari: noi ignorati

di Maddalena De Franchis

Trovata la soluzione per sbloccare l’impasse sulla terza rata dei fondi Pnrr da 19 miliardi di euro: a farne le spese saranno, però, gli studenti universitari, ai quali il governo, per bocca della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, aveva promesso un incremento dei posti letto fino a 60mila entro il 2026. Un incremento destinato a essere finanziato proprio dai fondi del Pnrr, per una quota pari a 960 milioni: i bandi per la realizzazione di nuove residenze, pubblicati a maggio, sono in scadenza in questi giorni. Secondo quanto illustrato dal ministro Raffaele Fitto (a margine di una cabina di regia durata, ieri pomeriggio, solo pochi minuti), l’impegno sarà mantenuto, ma l’obiettivo sarà inserito, con le dovute modifiche, fra quelli da raggiungere con la liquidazione della quarta rata. Dei 19 miliardi previsti per la terza tranche, dunque, entro fine 2023 ne arriveranno 18,5, mentre 519 milioni slitteranno sulla quarta rata.

L’INTESA

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza aveva già previsto 960 milioni di euro per realizzare ulteriori 60mila nuovi alloggi entro il 2026, di cui 7.500 entro il 31 dicembre 2022: era il cosiddetto ‘target intermedio’, tramutatosi poi nell’ostacolo in cui era incagliata, ormai da mesi, la terza rata. Con l’intesa raggiunta oggi, il target intermedio dei 7.500 posti letto è stato rimosso e quella quota è stata inclusa nei 60mila posti previsti entro la fine del 2026. Così, la terza rata del Pnrr per l’Italia sarà decurtata di 519 milioni di euro, con l’accordo di recuperarli all’interno della quarta rata.

L’IRA DEGLI STUDENTI

"Sugli studentati avevamo ragione, ma il ministero non ci ha mai voluto ascoltare". Così l’Unione degli universitari sullo sblocco della terza tranche del Pnrr, sfrondata dai finanziamenti agli alloggi universitari.

IL PNRR

Sono 191,5 i miliardi di euro del

Pnrr, ripartiti in 69 miliardi di sovvenzioni e 122,5 miliardi di prestiti. Per ottenerli tutti l’Italia deve raggiungere 525 obiettivi (tra milestone e target), 190 misure tra riforme e investimenti da mettere a terra.

LE RISORSE GIÀ OTTENUTE

Fino a qui, Roma ha ricevuto da Bruxelles quasi 67 miliardi di euro per sostenere gli interventi inseriti nel piano: i primi 24,9 miliardi sono stati erogati ad agosto 2021 in forma di pre-finanziamento (pari al 13% del totale), suddivisi in 9 miliardi a fondo perduto e 15,9 di prestiti. La prima rata da 21 miliardi è poi arrivata ad aprile 2022, distribuita in 10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti. Lo stesso importo incassato a dicembre 2022 per la seconda tranche. La terza rata vale 18,5 miliardi, in ballo restano quindi ancora 106 miliardi.

LE PROSSIME TAPPE

Il governo ha più volte chiarito che non esiste una scadenza semestrale per la richiesta dei fondi Ue, bensì il vincolo da rispettare sono due richieste all’anno, non necessariamente ogni sei mesi. Inoltre, la rimodulazione del Pnrr che il governo ha intenzione di presentare a breve, rivedrà diversi obiettivi, a partire da quelli legati alla quinta rata da 18 miliardi. Saranno chiesti nei primi giorni del 2024, dopo aver completato gli obiettivi entro l’anno. Sempre nel 2024 il governo potrà chiedere anche la sesta rata, da 11 miliardi. Mentre nel 2025 sul tavolo ci sono la settima da 18 miliardi, e l’ottava da 11 miliardi. Le ultime due nel 2026: la nona da 13 miliardi e la decima da 18,1 miliardi.