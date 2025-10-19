Asiago, tre ventenni morti nella notte. L’auto si è schiantata contro una fontana

Vicenza, 19 ottobre 2025 - Tragico incidente stradale nella notte ad Asiago, tre ragazzi ventenni sono morti e un quarto è grave fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Illeso un quinto giovane a bordo della vettura, una Peugeot 207, che per ragioni ancora da accertare, si è schiantata contro la fontana posta al centro della rotatoria di via Verdi alle 3.30 del mattino.

Il tragico incidente nella notte

Nell'impatto contro la fontana, posta al centro di una rotatoria, i tre giovani sono morti sul colpo. L'amico ferito è stato trasportato all'ospedale di Bassano in codice rosso, mentre il ragazzo rimasto illeso è stato comunque trasferito all'ospedale di Asiago per accertamenti. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del Suem e le forze dell'ordine.

I tre ventenno morti sono tutti vicentini. Due di loro erano residenti a Lusiana Conco, altro comune dell'Altopiano di Asiago e un terzo a Creazzo, nell'hinterland di Vicenza. Il gruppo di amici stava rientrando da una serata trascorsa a Lavarone (Trento).

Chi sono le vittime

Le vittime sono Nicola Xausa, residente a Lusiana Conco, del 2005, Pietro Pisapia, residente a Lusiana Conco, del 2004, e Riccardo Gemo, residente a Creazzo, del 2005. Xausa e Gemo avevano festeggiato i 20 anni pochi giorni fa. I due giovani feriti sono entrambi del 2004. Il più grave è stato sbalzato fuori dall'auto nell'impatto. Il secondo invece è illeso, sarebbe fuggito dal luogo dell'incidente e poi stato portato in codice giallo in ospedale.

Il cordoglio del governatore Zaia

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha dichiarato: "Esprimo il mio più profondo cordoglio e la vicinanza dell'intera comunità veneta alle famiglie dei tre giovani che hanno perso la vita questa notte ad Asiago. Un dolore immenso, che colpisce tutti noi. Di fronte a tragedie come questa, che spezzano vite nel fiore degli anni, ogni parola appare inadeguata. Il mio pensiero va anche al ragazzo gravemente ferito, a cui auguro con tutto il cuore di poter superare questo momento drammatico, e al giovane illeso, che dovrà affrontare un dolore che segnerà per sempre la sua vita". Zaia ha aggiunto: "L'intera Regione del Veneto si stringe attorno alle famiglie colpite da questa immane tragedia, alle comunità coinvolte e a tutti coloro che conoscevano e volevano bene a questi ragazzi. Ci uniamo in un abbraccio collettivo, con rispetto e silenzio".

Notizia in aggiornamento