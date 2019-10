Bologna, 22 ottobre 2019 - Sedici ore maledette, come le chiama Giordano Biserni, presidente dell’Asaps. Sono le notti del weekend, dalle 22 del venerdì alle 6 di domenica. Le notti delle stragi. Numeri come macigni: nei primi tre fine settimana di ottobre sulle strade si sono contati 24 morti e 46 feriti in 27 incidenti gravi, “con il coinvolgimento di giovani e con conducenti sotto i 40 anni”. L’Asaps, associazione storicamente impegnata nelle campagne di sicurezza stradale, è stata costretta a riaprire un file che pareva superato, l’osservatorio delle stragi del fine settimana. Ci eravamo illusi di esserci lasciati quel periodo buio alle spalle. Invece l’incubo è tornato e non dà tregua. Il picco negativo tra il 12 e il 13 ottobre, quando si sono registrati 11 vittime e altrettanti feriti; 8 morti e 23 feriti nel primo weekend, 5 morti e 12 feriti nel terzo. Nella mappa degli incidenti, torna un dato sempre più frequente: un protagonismo, in negativo, del sud, che si aggiudica purtroppo 11 incidenti su 27, tutti plurimortali. Nell'analisi di Biserni, questa nuova impennata si deve contrastare con alcuni elementi chiari: più pattuglie e più etilometri in circolazione. Invece oggi i controlli si sono allentati, denuncia il presidente dell'Asaps, soprattutto su statali e provinciali. Altro elemento negativo, "l'ormai assoluta latitanza di campagne contro l'abuso di alcol e droghe alla guida". Un quadro già critico. Il colpo di grazia lo ha dato "l'uso ormai indiscriminato dei cellulari".

