Arzignano (Vicenza), 19 agosto 2020 - Figlio uccide a coltellate il padre. E' successo questo pomeriggio nel piccolo comune di Arzignano, in provincia di Vicenza. Secondo le ricostruzioni delle autorità, un uomo di circa 45 anni di origini indiane è stato ucciso dal pubblico, un 18enne, nell'abitazione di famiglia. La vittima lavorava in una conceria della zona. Sarebbe stato lo stesso giovane a chiamare il 118, ma i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare la morte dell'uomo.

Secondo gli investigatori l'orario in cui si sarebbe consumato l'omicidio in famiglia sarebbe intorno alle 17.30 in un appartamento in via del Tagliamento, in una zona non lontana dal centro del comune. Gli investigatori stanno ascoltando coloro che abitano negli alloggi confinanti e nella stessa palazzina che avrebbero raccontato che tra padre e figlio il litigio stava proseguendo da diverso tempo, pare addirittura da metà pomeriggio.

L'accoltellamento sarebbe dunque l'epilogo di una lunga discussione, poi degenerata. Negli ultimi tempi padre e figlio litigavano tra loro spesso. Per l'aggressione il giovane avrebbe impugnato un coltello da cucina con i l quale ha colpito il genitore con più fendenti all'addome. Sul posto anche il sostituto procuratore, Serena Chimichi, pubblico ministero di turno della Procura di Vicenza.