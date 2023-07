Matrimonio in articulo mortis, il significato delle parole di Michela Murgia

Roma, 15 luglio 2023 – “Ci siamo sposati in articulo mortis”. In un post sui suoi profili social Michela Murgia pubblica un video del matrimonio con Lorenzo Terenzi spiegando la scelta delle nozze non programmate, o perlomeno non desiderate. “Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato”. Perché sposarsi ora? Perché Murgia, malata di cancro in stadio avanzato, è “in punto di morte”. Così può essere tradotta la locuzione latina utilizzata dalla scrittrice, Articulo, articulis in latino è “il momento, la congiuntura”.

Murgia non è una classicista ma ha avuto una formazione cattolica. “In articulo mortis” è un’espressione che troviamo spesso nel gergo ecclesiale, nelle formule di assoluzione come Ego te assolvo in articulo mortis (io ti assolvo in punto di morte), che risalgono al Concilio tridentino, mentre il diritto canonico – spiega la Treccani – ha preferito la dicitura “in periculo mortis” (in pericolo di morte). Sempre nel linguaggio della chiesa, “in articulo mortis” può specificare un matrimonio contratto in extremis (fonte Treccani).

Le condizioni di Michela Murgia, 51 anni, sono peggiorate: “Ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa – scrive entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato”. La fine si avvicina e l’autrice di Accabadora ha scelto di formalizzare l'unione prima che sia troppo tardi.