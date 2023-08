Arti amputati per errore Risarcimento milionario

Le hanno amputato braccia e gambe a causa di un’infezione non trattata, conseguenza di un’operazione per un tumore sospetto, ma che non c’era. Dopo circa nove anni, Anna Leonori, di Terni, ha ottenuto un risarcimento milionario per il danno provocato dai tre ospedali che l’hanno vista come paziente: uno a Roma, uno a Terni e l’ultimo a Cesena. A cambiarle la vita in positivo, dopo l’amputazione, è stato poi l’incontro con la schermitrice olimpionica Bebe Vio (foto).