Artem Tkachuk perde il controllo in ospedale: l’attore di Mare Fuori bloccato dai carabinieri

Napoli, 17 settembre 2025 – Non sono chiari i motivi che hanno portato in ospedale Artem Tkachuk, volto di Mare Fuori. L’attore di origine ucraine, 25 anni, che nella fiction è ‘Pino ‘o pazz’, ha dato in escandescenze in pronto soccorso, dove – secondo l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ – è arrivato in codice rosso.

Al Vecchio Pellegrini di Napoli ci sono stati momenti di tensione. Tkachuk avrebbe aggredito il personale sanitario, per prendersela poi con un macchinario. Medici e infermieri non sono riusciti a calmarlo tanto che è intervenuta la sicurezza. Ma neanche i vigilantes hanno fatto di meglio. Sul posto sono arrivati i carabinieri. A quel punto l’attore ha tentato di scappare ma è stato bloccato. Artem sarebbe poi stato sottoposto a degli esami. Ora la sua posizione è al vaglio dei militari. Per lui è scattata la denuncia.

Nato in Ucraina, Tkachuk è cresciuto a Napoli. Ha debuttato a 17 anni nel 2019 nel film ‘La paranza dei bambini’ di Claudio Giovannesi, nel ruolo di Tyson. Poi la notorietà con ‘Mare Fuori’, la partecipazione al reality ‘Pechino Express’, Artem compare anche nel video di I p' me, tu p' te di Geolier. Pochi giorni sfa ha sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Sui social conta centinaia di migliaia di follower.

Non è nuovo a episodi turbolenti. Nell'aprile 2019 fu accoltellato mentre camminava per strada con un amico. “Sono cresciuto in un quartiere a nord di Napoli, povero e difficile – raccontava in un video mandato in onda a Le Iene – Ho dovuto resistere a tante tentazioni, attraversare tante tempeste, e spesso la realtà si è confusa con i miei sogni. Conosco il dolore di avere due genitori separati, quello di crescere senza un padre. Sapete cosa fa più male? Vivere senza un sogno”. Ma “Non è mai troppo tardi, ogni giorno della tua vita può essere quello giusto per creare qualcosa di bello, portare gentilezza, amore e perdono verso il prossimo. Anche se oggi senti di vivere un inferno. Non è la tempesta a definire quello che sei”.