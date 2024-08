Arriva la superluna blu . Spettacolo nei cieli

La Superluna blu è “arrivata“ ieri sera nei cieli italiani. Non un è termine astronomico, indica il momento in cui il nostro satellite appare più grande in quanto più vicino a noi a causa dei moti terrestri e lunari (in foto è dietro la torre Galata di Istanbul). Il fenomeno è stato visibile dalle 20,26. "Luna blu – dice Ilaria Arosio, astrofisica Inaf, l’istituto nazionale di astrofisica – indica una luna che compare piena due volte nel corso di un mese e di solito ce n’è una in un ciclo da 28 giorni".