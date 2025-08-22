Arriva la serie tv su Amanda Knox. Il magistrato: stravolge la realtà

"L’ho vista, certo. Ho visto le prime due puntate, quelle che sono uscite. L’aspetto processuale è completamente fuori centro, ci sono errori clamorosi ma gli attori sono bravissimi". Giuliano Mignini, il magistrato che si è occupato delle indagini sulla morte di Meredith Kercher, nella notte tra il primo e il 2 novembre 2007, interviene sulla miniserie tv ’The Twisted Tale of Amanda Knox’ (nella foto un’immagine) basata sull’autobiografia dell’americana, ’Waiting to be Heard: A Memoir by Amanda Knox’ del 2013. La fiction ripercorre l’iter giudiziario della Knox, prima condannata poi definitivamente assolta, dal suo punto di vista. Ed è proprio questo aspetto che la famiglia di Meredith critica aspramente: "Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà’. Ancora una volta, l’attenzione è rivolta a Knox", sottolinea Francesco Maresca, avvocato di lunga data dei Kercher.

Dottor Mignini, cosa pensa della miniserie?"Sapevo che l’avrebbero realizzata, Amanda mi aveva avvertito. Mi aveva spiegato le sue intenzioni. Ho visto le prime due puntate, ci sono molte inesattezze dal punto di vista processuale, per certi versi stravolge la realtà, ma gli attori sono molto bravi. Certo, il racconto è scritto da un’ex imputata".

Ha sentito Amanda dopo aver visto le prime due puntate?"Sì, ci tiene molto a conoscere il mio giudizio, ad avere un mio riscontro. Sono stato sincero: le ho detto che sul piano processuale non c’è affatto aderenza".

Una delle critiche che viene mossa ad Amanda Knox è di aver "dimenticato" Meredith..."È vero, Meredith non viene ricordata. È una costante in tutta questa storia. Mi dispiace molto".

Annalisa Angelici