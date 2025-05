Arriva il Giro d’Italia. E la polizia fa rimuovere la bandiera palestinese. La sinistra: "Inquietante"

Mentre a Lecce, a pochi metri dal traguardo, Amnesty International e il sindacato studentesco hanno esposto striscioni pro Gaza, martedì durante la quarta tappa del Giro d’Italia a Putignano (Bari), "la polizia ha fatto rimuovere dal balcone di una casa la bandiera della Palestina". A denunciare i fatti, raccogliendo lo sfogo sui social della ragazza che aveva esposto il vessillo, sono i Giovani Democratici Puglia e i parlamentari di Avs. "Considero una vicenda inaudita la rimozione di una bandiera palestinese da un balcone di un palazzo. Credo che siamo oltre ogni limite", dice Nicola Fratoianni di Avs.

"Non stavamo disturbando nessuno. Non stavamo violando alcuna legge. Stavamo semplicemente – si legge nel post della ragazza che aveva esposto la bandiera, Sofia Mirizzi – esercitando il nostro diritto di espressione in uno spazio che ci appartiene. Ci è dato a intendere che la bandiera doveva essere tolta perché il Giro sarebbe passato proprio sotto casa nostra e la bandiera sarebbe stata inquadrata dalle telecamere nazionali". La questura di Bari smentisce. Secondo altre fonti, l’esposizione della bandiera avrebbe provocato un dibattito in strada tra sostenitori di Israele e della Palestina. La diatriba avrebbe attirato l’attenzione dei poliziotti.