Arrestato Tommaso Morra, il pericoloso latitante scovato a Cerignola

Roma, 17 agosto 2025 - È finita la latitanza di Tommaso Morra, elemento di vertice delle cosiddette batterie cerignolane dedite agli assalti ai furgoni portavalori. Morra è stato catturato stamane proprio a Cerignola, in provincia di Foggia, dalla polizia con il supporto della Guardia di Finanza e grazie alle indagini coordinate dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Brescia con la collaborazione operativa della Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia.

L'arresto di Tommaso Morra

Morra era latitante dal mese di febbraio 2025, quando sfuggì all'esecuzione del provvedimento di una condanna in via definitiva alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione, di cui ora dovrà scontare il residuo pari a 9 anni, 6 mesi e 25 giorni, per un tentato assalto al caveau Mondialpol di Calcinato, in provincia di Brescia, nel 2022, alla guida di 30 complici.

Morra era elemento di spicco del commando equipaggiato con Kalashnikov, mitragliette UZI, pistole, fucili a pompa e munizionamento da guerra pronto per l'assalto, ma fermato all'interno di un capannone poco distante dalla sede dell'istituto di vigilanza grazie all'intervento della Polizia di Stato, che si avvalse anche del supporto del reparto speciale dei NOCS.