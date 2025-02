Quindicenne arrestato per terrorismo a Bolzano: sceglieva le vittime e filmava gli omicidi

È sospettato di appartenere a un gruppo satanista e neonazista suprematista il 15enne arrestato questa mattina dalla Digos a Bolzano.Il ragazzo, che abita in zona, apparterrebbe a un gruppo internazionale di estrema destra che, secondo gli investigatori, stava pianificando un'azione terroristica nel corso della cosiddetta "Settimana del Terrore”.

Stamattina all’alba, i poliziotti hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare in carcere su ordine del tribunale per i minorenni di Bolzano. Il 15enne era in possesso di bitcoin e le sue attività estremiste non non riguardavano la 'questione sudtirolese'.

Il suo ruolo: selezionava vittime e filmava omicidi

Il ragazzo aveva il compito di selezionare una vittima tra persone vulnerabili aganciate sui social, videoregistrare l'omicidio e pubblicare successivamente il video su un sito russo del Dark Web.

Il ragazzo è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato.

L’ultimo messaggio in chat: “Ho la polizia alla porta”

Il 15enne, dopo aver sperimentato almeno un ordigno esplosivo rudimentale mentre si stava video-riprendendo con il cellulare ed aver acquisito conoscenze specifiche sugli esplosivi attraverso ricerche online ed acquisti su internet, si era dichiarato pronto a portare termine l'attacco terroristico. Solo l'intervento degli uomini della Digos hanno impedito al minore di eseguire il suo piano.

Poco prima della irruzione degli agenti dell'antiterrorismo, il giovane ha inviato un ultimo messaggio nella chat di gruppo scrivendo, "I have the fed on the door" (Ho la polizia alla

porta).

La ‘Settimana del terrore’

Il gruppo di estrema destra di cui faceva parte era molto attivo su vari canali Telegram. I membri, come riferisce la Questura del capoluogo altoatesino, stavano pianificando un'azione terroristica nel corso della "Settimana del Terrore”.

Ma nei giorni scorsi, le attività del gruppo eversivo e terroristico avevano subito un rallentamento perché in Inghilterra era stato arrestato uno dei principali membri dell'organizzazione terroristica mentre tentava di avvicinarsi ad un accampamento di senzatetto con l'intento di annientarlo.

Video choc nel cellulare del ragazzo

Da una prima analisi dei dati salvati sullo smartphone del minorenne arrestato oggi, sono emerse immagini e video di aggressioni, omicidi e sparatorie scolastiche, inclusi contenuti pedopornografici, oltre che filmati delle frange più radicali dell'Islam, quali video sullo Stato Islamico, attentati, decapitazioni, sparatorie nelle scuole e sostanze esplosive auto-prodotte.

Aveva un portafoglio di Bitcoin

Il minore ha dato dimostrazione di esperienza comprovata nel campo delle criptovalute ed era utente e possessore di un portafoglio di Bitcoin. Il 15enne è stato scortato all'Istituto di Custodia Minorile di Treviso a disposizione della Procura per i Minorenni di Bolzano.