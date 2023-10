Arrestato l’anarchico Luca Dolce. I Nocs lo hanno scovato a Bordighera: era latitante dal 2021

Roma, 21 ottobre 2023 - E' finita a Bordighera la latitanza dell'anarchico trentino Luca Dolce. Il ricercato è stato arrestato dai Nocs dopo una lunga e complessa indagine coordinata della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Dolce, 37 anni originario di Trieste, è latitante dal 2021. 'Stecco', così è chiamato negli ambienti anarchici, si era unito al gruppo anarco-insurrezionalista trentino fin dal 2009, impegnandosi nell'attività di propaganda, con numerosi scritti e pubblicando testi istigatori ed apologetici.

Dopo l'arresto sono scattate perquisizioni a Trento, Trieste ed in Liguria, dove avrebbe trovato aiuti durante la latitanza. L'anarchico è stato portato presso il carcere di Imperia in attesa del processo per direttissima in quanto responsabile del possesso di documenti di identificazione falsi. Inoltre dovrà scontare la pena di 3 anni e 6 mesi per condanne divenute definitive ed espiare la misura cautelare in carcere pendente per un altro procedimento.

Dolce infatti ha diversi precedenti, ed è già stato in galera in varie occasioni: a Tolmezzo, a Modena e a Ferrara. Nella città estense nello stesso periodo era detenuto con Alfredo Cospito. Nel maggio del 2016 è stato condannato, assieme ad altri 62 anarchici, per i disordini al valico del Brennero contro il cosiddetto muro anti-migranti annunciato dall'Austria. In quell'occasione gli fu inflitta la pena di tre anni e otto mesi. Nel 2019 è stato fermato a Torino e incarcerato a Tolmezzo per aver falsificato dei documenti per conto di un terrorista spagnolo.

Anche in carcere ha continuato la sua azione di propaganda, privilegiando la tematica anti-carceraria. Da diverse indagini è emersa la presenza in Trentino di una radicata organizzazione anarco-insurrezionalista e di una rete per il sostegno, economico e logistico, della latitanza degli appartenenti.

L'ultima sentenza del 2023 ha confermato a Dolce i 3 anni di reclusione per reati in materia di ordine pubblico per i disordini relativi all'anno 2016 alla manifestazione contro le frontiere al Brennero.