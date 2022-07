Armato di fucile e katana a 22 anni stermina la famiglia Choc in Francia: tre bimbi tra le vittime

Orrore in Francia. Un ragazzo di 22 anni, asserragliatosi in una casa di Douvres, nel dipartimento dell’Ain, è stato ucciso dalle forze speciali (Gign) dopo aver assassinato cinque famigliari, inclusi tre bambini. Il killer era asserragliato all’interno della casa di Douvres da martedì sera, armato di un fucile e di una katana, una sciabola giapponese. "Invano, i negoziatori hanno cercato di entrare in contatto con lui per tutta la notte. L’assalto è stato lanciato in mattinata", precisano fonti vicine all’inchiesta citate dalla France Presse. I cinque uccisi erano tutti membri di una famiglia ricomposta di cui il killer faceva parte. Un conoscente della famiglia ha detto che l’autore della sparatoria aveva 22 anni e lavorava presso un catena di fast food.