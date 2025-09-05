Armani Il maestro dell’eleganza

di Antonio MancinelliMILANOC’era un anniversario atteso, i cinquant’anni della sua maison, Milano pronta a celebrarlo con una passerella che avrebbe dovuto essere la summa poetica di una carriera irripetibile: durante la Milano Fashion Week di settembre, avrebbe inaugurato una mostra senza precedenti alla Pinacoteca di Brera, la prima volta che il celebre museo milanese apriva le sue sale alla moda. Invece, Giorgio Armani ha scelto un’altra uscita di scena: ieri se n’è andato a 91 anni. Il testamento sui social: "Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà". Pochi giorni prima, quasi a voler chiudere un cerchio personale e simbolico, aveva sorpreso tutti con l’acquisto della leggendaria Capannina di Forte dei Marmi: non un’operazione immobiliare, ma un ritorno al luogo dove alla fine degli anni Sessanta aveva conosciuto Sergio Galeotti, il compagno e socio con cui avrebbe fondato la maison. Grande pensatore, prima che grande creatore, con la scomparsa si chiude un’era di un made in Italy che non è solo moda elegante e portabile, ma un vero e proprio sistema di pensiero.

Se ne va anche l’ultimo degli stilisti-imprenditori della generazione che mantenuto completa indipendenza creativa e finanziaria: quella di Versace, di Krizia, di Missoni, Ferré (anche di Valentino, però che ha ceduto il suo marchio). Nato l’11 luglio 1934 a Piacenza, Giorgio Armani crebbe in tempi difficili, attraversando gli anni della guerra. Sognava di fare il medico, ma il destino lo portò altrove. Trasferitosi a Milano nel 1947 con la famiglia, dopo aver abbandonato gli studi di medicina, iniziò a lavorare come vetrinista alla Rinascente: un apprendistato fondamentale: osservando gli abiti nelle vetrine capì di non amare ciò che vedeva e decise di poter creare qualcosa di meglio. Negli anni ’60 entrò nel mondo della moda come designer; la svolta arrivò nel 1965, quando Nino Cerruti lo volle come responsabile della linea uomo Hitman. Dalla prima collezione presentata a metà anni ’70, Armani impose una piccola grande rivoluzione estetica: ammorbidì la giacca maschile, liberandola dalle imbottiture e dalle rigide impunture tradizionali. L’anno cruciale fu il 1975: insieme a Sergio Galeotti, fondò la Giorgio Armani S.p.A., gettando le basi di un impero. La giacca destrutturata fu il suo capo simbolico, diventando un pezzo unisex adatto tanto agli uomini quanto alle donne.

Negli anni in cui le donne iniziavano a reclamare ruoli di leadership nel lavoro e nella società, egli fornì loro l’abito del potere, dando vita a quel power dressing che avrebbe segnato gli anni ’80, contribuendo a cambiare per sempre l’immagine della donna in carriera. La consacrazione internazionale di Giorgio Armani venne con film ormai leggendario: American Gigolò (1980) di Paul Schrader, dove un giovane Richard Gere apre il suo armadio e dispone sul letto una serie di impeccabili completi coordinati tutti firmati Armani.

Nel 1982 Giorgio Armani comparve sulla copertina del Time Magazine, secondo stilista nella storia a ricevere tale onore dopo Christian Dior, un riconoscimento mediatico che suggellava la sua ascesa a fenomeno globale. Ma non si fermò lì. Nel 1981 fondò Emporio Armani, aprendo la sua estetica a un pubblico più giovane. Nel 2000 creò Armani/Casa, nel 2010 inaugurò il primo Armani Hotel a Dubai, dentro il Burj Khalifa, seguito da quello di Milano. Lanciò ristoranti, aprì caffè, spa, fiorerie, una discoteca, persino cioccolatini. Non era dispersione, ma estensione coerente: "Ho sempre pensato che la mia moda fosse un modo di vivere", disse. Così nacque un impero del lifestyle, tutto riconoscibile dal marchio di sobrietà. Nel 2005 debuttò con Armani Privé a Parigi, sfidando la haute couture francese. Ma dietro la figura austera c’era un uomo capace di sentimenti profondi. Negli anni trovò stabilità accanto a Leo Dell’Orco, compagno e collaboratore, con cui condivise gli ultimi decenni.

In pubblico parlava poco del suo privato, ma più volte confessò il rimpianto di non avere avuto figli: "Mi manca moltissimo non avere avuto figli. Ho capito che sarei stato un ottimo papà". La sua vita fu una dedizione assoluta al lavoro. Quelle sfuriate celebri in atelier, quella ricerca ossessiva del dettaglio, erano anche il segno di chi aveva sublimato nel lavoro i suoi sentimenti più profondi. Con la sua scomparsa la moda perde non solo un maestro di taglio e colore, ma un punto di riferimento esistenziale. L’eredità armaniana rimarrà un invito a indossare ciò che siamo, a tessere la nostra identità con le trame del tempo. Ha insegnato che il lusso non ha bisogno di urlare, che la sobrietà può essere più rivoluzionaria dell’eccesso. Forse non lascia successori, ma una lezione: che la moda può essere moderata e rivoluzionaria. Che il silenzio può essere più potente del clamore. Che l’eleganza, se è vera, resta.