Venerdì 12 Settembre 2025

Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer Charlie KirkTyler RobinsonDroni PoloniaMondiali atletica 2025Audizioni X Factor
Acquista il giornale
Cronaca“Finta foto di me nuda in chat e sui muri con l’invito a contattarmi”: la denuncia di Arianna Petti
12 set 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. “Finta foto di me nuda in chat e sui muri con l’invito a contattarmi”: la denuncia di Arianna Petti

“Finta foto di me nuda in chat e sui muri con l’invito a contattarmi”: la denuncia di Arianna Petti

Studentessa 19enne racconta l’incubo in un video su Tik Tok: “Da mesi vivo con la paura di essere avvicinata da sconosciuti, convinti che io sia una ragazza facile. La mia immagine è stata manipolata, questo è un crimine”

“Finta foto di me nuda in chat e sui muri con l’invito a contattarmi”: la denuncia di Arianna Petti
Per approfondire:

Roma, 12 settembre 2025 – Dalle immagini sessiste sui social alle foto fake affisse sui muri di strada, con tanto di frasi oscene e dati sensibili della vittima. L’ultimo caso di violenza sessista riguarda una studentessa 19enne di Foggia. Ed è la stessa vittima a rompere il silenzio, raccontando di vivere con la paura di essere avvicinata da sconosciuti, convinti che sia una “ragazza facile”. In un lungo video-denuncia su TikTok Arianna Petti dice di essere vittima da mesi di revenge porn. Di più. “Questa non è solo violenza ma anche diffamazione, minaccia, persecuzione. Questo è un crimine”, afferma con la voce a tratti rotta dalla commozione e lo sguardo rivolto alla telecamera. 

Arianna Petti, studentessa 19enne
Arianna Petti, studentessa 19enne

La giovane, che ha denunciato l’accaduto alla polizia postale, ora lancia un appello sui social per chiedere di spezzare questa spirale di violenza a chiunque veda, affissa sui muri della sua città o su una chat, la falsa immagine che la ritrae nuda, con inviti osceni a contattarla e i suoi dati sensibili come l’indirizzo e il numero di telefono. “Sono stata travolta da un’ondata di odio e violenza, senza nemmeno conoscere il motivo” denuncia Arianna nel video.

Secondo il racconto della studentessa tutto è iniziato a maggio, quando una sua foto è stata presa e manipolata da ignoti, che hanno aggiunto un corpo nudo al suo volto e poi  l’hanno diffusa sui social e affissa sui muri della città. Nonostante la denuncia alla polizia, con il passare dei mesi – stando al racconto di Arianna – la situazione è peggiorata perché la foto è stata poi corredata da frasi oscene e persino inviti a contattarla con tanto di indirizzo di casa e numero di cellulare. “La mia vita – racconta la 19enne – è diventata un incubo. Ho smesso di dormire bene, di uscire tranquilla. Vivo con la costante paura che davvero qualcuno mi venga a cercare, convinto che sia davvero disponibile solo perché ha visto un'immagine falsa e violenta. Nessuno dovrebbe passare quello che sto passando io” conclude la 19enne. Il caso sarebbe all’attenzione anche della senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata