Area Bonaccini I nuovi riformisti di Energia popolare Missione: europee

"Noi qui non fondiamo una corrente: facciamo vivere un’area politica-culturale che superi il correntismo esasperato che aveva paralizzato il partito". Il presidente del Pd Stefano Bonaccini declina così la consegna della neonata Energia popolare, tirando le conclusioni della kermesse cesenate. Non organigrammi, ma "idee per l’Italia". Il frutto di due giorni di dibattito e elaborazioni tematiche che "vanno raccolte e messe a disposizione dell’intero Pd". Che è "casa nostra, casa di tutti".

Ma, per quanto Bonaccini si sforzi di esorcizzare il concetto di "corrente", sono gli stessi maggiorenti del Pd convenuti a Cesena per dar vita a Energia popolare a esortare neanche troppo velatamente a dar corpo all’organizzazione interna al partito. Uno per tutti: il leader di Base Riformista Lorenzo Guerini, secondo cui occorre "costruire un’area politico-culturale nel partito che sia organizzata". Nel segno, certo, della "lealtà" verso la leadership. Ma anche nella consapevolezza che "il periodo richiede un dibattito vero". Chiuso il congresso, insomma, per il presidente del Copasir rimane l’interrogativo "su quale sia il destino di questo partito", anche in vista delle Europee. Da qui la necessità di raccogliere e interpretare "una complessità" che attraversa il partito. Di qui il proposito di riaggregare e allargare attraverso Energia popolare quell’arcipelago di dirigenti e amministratori che le voci malevole di maggioranza definiscono "diversamente renziani", in quanto ex sostenitori dell’ex segretario transfuga in Italia Viva.

Chiuso il congresso, d’altronde, non sono solo le minoranze post renziane a maldigerire il modo in cui la segretaria Elly Schlein interpreta il mandato ricevuto dalle primarie. Per quanto in segreteria siedano esponenti di minoranza – ma non di tutte le minoranze –, il rimprovero che echeggia nei circoli dem riguarda la "mancanza di collegialità" sia dei processi decisionali che delle nomine. Com’era accaduto nei rinnovi degli uffici di presidenza dei gruppi parlamentari. E si sarebbe ripetuto nelle ultime ore con la scelta di sostituire Gianni Cuperlo con Nicola Zingaretti alla guida della Fondazione Pd. "Normale avvicendamento", secondo fonti attigue alla segretaria. Un saggio invece della "vendicatività" di Schlein nei confronti del deputato triestino, secondo altri, in quanto colpevole di far ombra a sinistra.

A essere ancor più maliziosi, altri ancora sostengono che la segretaria vorrebbe realizzare il proprio think tank attraverso la Fondazione, facendone anche il nucleo della propria nascente area o corrente politica che dir si voglia. Sempre più vicino alla segretaria, Zingaretti, che guarda a Bruxelles, si sarebbe perciò proposto per assumere la presidenza della Fondazione, dando garanzie su impegno per i finanziamenti e scelta di partner e referenti (come ItalianiEuropei di Massimo D’Alema che non gode della simpatia di Schlein). Intorno alla segretaria vengono del resto orbitando gruppi e gruppetti anche personali. Se AreaDem di Dario Franceschini langue, sempre più vanno infatti associandosi alla figura, molto ascoltata dalla segretaria, del capogruppo al Senato Francesco Boccia. Mentre è nell’area DemS guidata da Andrea Orlando che vengono differenziandosi un po’ le posizioni rispetto al responsabile esteri Beppe Provenzano, il cui magnetismo nella maggioranza è sempre più in crescita.

Cosimo Rossi