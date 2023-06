Arcore piange il suo Silvio Bandiere, cori e striscioni "Qui è passata la Storia"

di Barbara Calderola

ARCORE (Monza)

Il cancello scuro decorato in bronzo della reggia si è aperto ad accogliere il suo sovrano per l’ultima volta. Arcore, per trent’anni capitale del berlusconismo, apprende la notizia in un silenzio sguarnito di volti, in una mattina di lavoro come tante. Davanti a Villa San Martino, la certezza della morte dell’ex premier arriva intorno alle 9.30, ed è solo un fremito leggero delle siepi di lauro. Una conferma indiretta alle prime indiscrezioni sono le decorazioni natalizie, rimaste appese da gennaio, che scompaiono velocemente.

Piano piano la città, che porterà per sempre cucito addosso il nome del Cavaliere, offre il proprio tributo a chi, nel bene e nel male, fra splendore e declino, ne ha segnato la storia. "Con lui se ne va un pezzo della nostra identità", dice il sindaco Maurizio Bono. Tifosi con magliette e sciarpe, coppie, famiglie, ragazzi e pensionati. Poco alla volta comincia la processionre. Chi lascia un fiore, un bigliettino, uno striscione. Ma ci sono anche i contestatori: una macchina sfreccia davanti alla dimora. Dall’abitacolo sventola il tricolore e i passeggeri urlano parole pesanti, liquidatorie. Il feretro arriva alle 14.18, ancora una volta come ai tempi dei grandi vertici politici due ali di folla assediano il leader, un applauso taglia l’aria torrida. Nelle stanze affrescate ci sono già i figli e il fratello Paolo. Poi sarà la volta di Orazio Fascina, il padre della compagna, Marta. Avvolto in una bandiera di Forza Italia conquista la prima fila Pepè Bova, il fedelissimo che nel 2012 strappò l’amico Silvio alla furia di Massimo Tartaglia, il giovane che lo colpì in faccia con una miniatura del Duomo. "Di primo acchito sembrò un attentato – ricorda l’azzurro –. La grandezza del Cav? Fare sentire speciale anche la persona più umile: i rapporti umani per lui erano tutto". Un’immagine intima, che stride con l’aspetto solenne di quel viale d’ingresso mille volte visto in tivù. Qui è passata la storia d’Italia, dalla caduta della Prima Repubblica alla discesa in campo, liturgie e riti: le file di auto blu, le telecamere e i taccuini a partorire dopo ore di attesa fortune politiche e rotture. Questa, già si sussurra all’esterno, sarà con ogni probabilità anche l’ultima destinazione di Berlusconi, nella "Volta celeste", il mausoleo in travertino che l’ex premier commissionò a Michele Cascella per tenere unita la famiglia, per sempre. Niente camera ardente negli studi Mediaset a Cologno Monzese.

Il presidente resterà qui, a casa, prima del funerale milanese. Nella villa che fu di quel Camillo Casati Stampa, che assassinò la moglie al culmine di una torbida vicenda, e che il fondatore di Mediaset acquistò dall’erede, la giovane Anna Maria Casati Stampa, tramite Cesare Previti, futuro amico e avvocato dell’allora imprenditore del mattone. Era il 1973 e il conto fu di mezzo miliardo di lire. Compresa la pinacoteca, gli arredi e una biblioteca da 10mila volumi. Cinquant’anni dopo l’ex monastero è ancora il simbolo della storia di Berlusconi. La sua Versailles. Anche se da tempo l’anagrafe lo dichiarava milanese. "Era arcorese dentro, aiutava disoccupati e persone in difficoltà – ricorda Bono – non voleva però che si sapesse". Un pudore che forse pochi gli avrebbero attribuito. E anche adesso l’ex premier divide. In serata su Instagram l’Arci Blob della cittadina brianzola annuncia la festa per la sua scomparsa: "Entra con noi nella storia, passa per l’ultimo grande evento targato Silvio", musica e brindisi in piscina. Qualcuno si indigna: "Mi vergogno di voi". "Quanta pochezza". Amore e odio, anche a casa. Indifferenza mai.