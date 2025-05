L’arcivescovo Forte: “Da papa Francesco un’eredità esigente”

Roma, 1 maggio 2025 – Al Papa pastore succeda un Pontefice teologo. Non sono pochi gli ambienti ecclesiastici che, dopo aver sopportato il caos creativo impresso nella Chiesa da un Bergoglio più incline alla tanto amata letteratura e poesia piuttosto che ai trattati su Dio, ripongono le loro speranze in un ritorno ad una figura più impostata e cattedratica. Ma proprio uno dei teologi più autorevoli in Italia, l’arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, crede che non sia questo il fattore dirimente per il profilo di chi sarà chiamato a reggere il timone della barca di Pietro: “Certamente la guida della Chiesa esige anche chiarezza teologica, tuttavia questa può venire da bravi collaboratori – puntualizza –. Che il Signore ci dia il pastore che vuole e noi lo accoglieremo con fede e con amore”.

Bruno Forte, arcivescovo di Chieti

Nel frattempo non avverte un senso di smarrimento in questa fase della vita ecclesiale?

“No, perché la Chiesa è sempre nelle mani di Dio che la guida e la custodisce perfino attraverso la fragilità dei suoi figli”.

Resta il fatto che l’eredità di Bergoglio è di quelle complicate da portare avanti...

“Direi piuttosto che è esigente”.

Su che cosa si fonda?

“La riassumerei in tre compiti che il suo successore e noi tutti siamo chiamati ad adempiere. In primo luogo un profondo amore in Cristo e una testimonianza di fede viva e e autentica. A ciò si aggiunge l’urgenza pastorale di raggiungere le persone anche nelle loro diversità di esperienze. In altri termini, papa Francesco ha unito la fedeltà alla verità con l’ascolto e l’incontro con l’altro. E infine finalmente un forte impegno nella promozione della pace che si è tradotto nella denuncia dell’invasione russa dell’Ucraina, dell’eccidio di Hamas e della guerra in corso a Gaza”.

È questa sua dedizione al dialogo ad aver ingenerato un’immediata simpatia nei confronti di Francesco?

“Sì, assolutamente, come si è visto anche nell’affetto straordinario che gli hanno tributato ai funerali”.

Pensa che adesso la Chiesa possa permettersi un Conclave lungo?

“Sarà il Signore a decidere quanto lungo dovrà essere...”.

Quale riforma di Francesco è rimasta incompiuta e necessita di essere completata dal successore?

“Direi che l’intera eredità di Bergoglio va raccolta e portata avanti, naturalmente con le integrazioni che il nuovo Papa vorrà apportarvi”.

Che ne pensa dei 19 italiani in Conclave, lei che li conosce tutti o quasi?

“Sono uomini di fede che amano la Chiesa e vogliono servire l’umanità intera”.