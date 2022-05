Aquaman turista per caso nella Capitale Ma è bufera per le foto alla Cappella Sistina

Jason Momoa, turista (per caso) a Roma. Per il divo di Hollywood una giornata di grande bellezza, tra un affaccio mozzafiato sull’arena del Colosseo ("Wow, pazzesco ragazzi!", ha esclamato), un tour speciale “chiavi in mano” ai Musei Vaticani, un gelato (in notturna) a Fontana di Trevi e una birra Guinness al Pantheon. Che maratona d’arte (e piaceri), per l’attore impegnato a Roma sul set di Fast & Furious 10. Tutto è cominciato la mattina. "Buongiorno Roma. Sei incredibile. Che meraviglioso inizio per la nostra giornata. Ti amo Italia". Questo il primo post del divo di Hollywood, che ieri mattina si è goduto uno dei panorami più suggestivi (ed esclusivi) della Capitale, quello dalla terrazza del Nicchione dei Musei Vaticani, punto clou che abbraccia il Cupolone sullo sfondo, il cortile della Pigna e i giardini del Papa. Una visita tutta culturale per l’attore, in pausa dal set adrenalinico di Fast & Furious 10, che ha catapultato la mega produzione hollywoodiana nel Centro storico di Roma in questi giorni. Ma le foto scattate alla Cappella Sistina, hanno fatto scoppiare la polemica sul web.