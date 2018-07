Aprilia (Latina), 29 luglio 2018 - I fatti sono avvenuti nella notte: inseguito perché ritenuto un ladro, un marocchino di 43 anni è finito fuori strada con la macchina ed è stato ritrovato morto. Una 'caccia all'uomo' finita in tragedia con i responsabili - due italiani incensurati - denunciati per omicidio preterintenzionale.

Tutto è iniziato iIntorno alle due di notte, quando un abitante della zona di via Guardapasso ha segnalato un'auto 'sospetta' con targa straniera che si aggirava in zona. Poi ci sono state altre telefonate al 112 per segnalare gli spostamenti della macchina, fuggita dopo aver capito di essere 'oggetto di attenzione'.

I carabinieri hanno ritrovato l'auto più tardi: era finita fuori strada lungo la via Nettunense, all'altezza della stazione ferroviaria di Campo di Carne. Per terra, senza vita, c'era il corpo del quarantenne. I medici di un'ambulanza chiamata sul posto hanno constatato il decesso dell'uomo, che presentava lesioni di natura traumatica. Accanto alla vittima c'erano i due abitanti del luogo - uno dei quali aveva chiamato il 112 -che avevano seguito l'auto per segnalarne gli spostamenti. Non erano i soli: dalle impronte sul terreno i militari hanno ricostruiti che altre persone erano state presenti sul posto e poi evidentemente si erano allontanate.

Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le indagini condotte sul decesso del cittadino marocchino, due italiani - quarantenni incensurati - sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio preterintenzionale in concorso. Gli indizi a loro carico sono emersi dalla visione di telecamere di videosorveglianza e anche da testimonianze di persone presenti. Uno degli indagati era rimasto sul luogo del fatto, l'altro, resosi irreperibile e saputo che veniva cercato, si è infine costituito.

Quanto alla vittima, è stata identificata: ha precedenti di polizia e aveva con sé uno zaino con arnesi da scasso.