Roma, 31 ottobre 2019 - Domani inizieranno le trasmissioni di streaming video di Apple Tv+. Il servizio, in abbonamento, del colosso di Cupertino, annunciato già lo scorso 10 settembre, esce in contemporanea in oltre 100 Paesi, e promette una varietà di programmi originali firmati Apple, al prezzo di 4,99 euro al mese, con una prova gratuita di 7 giorni.

Tra le proposte più attese ci sono: 'The Morning Show', 'Dickinson', 'See', 'For All Mankind' e 'La madre degli elefanti'. Vediamo le proposte più interessanti:

SEE - E' una storia di fantascienza in cui recitano attori del calibro di Jason Momoa e Alfre Woodard. La trama è ambientata 600 anni nel futuro, dove un virus ha decimato la specie umana e non rimangono che pochi sopravvissuti.

THE MORNING SHOW - Con protagoniste Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, che dello show sono anche produttrici esecutive, la serie vuole mostrare al grande pubblico il lavoro che sta dietro a uno spettacolo televisivo. Un dietro le quinte di un talk show mattutino, caratetrizzato dalla rivalità e dalla voglia di primeggiare davanti allo schermo.

DICKINSON - Serie composta da 10 episodi di mezz'ora ciascuno sulla vita della giovane poetessa Emily Dickinson e della società caratterizzata da vincoli familiari e di genere. Opera scritta da Alena Smith, è un racconto di formazione che ha luogo nel XIX secolo, e in cui Dickinson viene ritratta come un'eroina.

FOR ALL MANKIND - Serie tv, candidata ai Golden Globe e vincitrice di un Emmy, racconta una storia alternativa dell'allunaggio. Creata e scritta da Ronald Moore, immagina cosa sarebbe successo se l'Urss fosse stata la prima ad effettuare lo sbarco sulla Luna con equipaggio.

LA MADRE DEGLI ELEFANTI - Su Apple Tv+ anche i documentari, e il più atteso degli ultimi tempi sarà quello su Athena, un'elefantessa matriarca che guida il proprio branco attraverso la temibile savana africana alla ricerca di acqua per la sopravvivenza. Il documentario è stato apprezzato dalla critica e incluso nella Selezione ufficiale del Toronto International Film Festival e del Sundance Film Festival.

Inoltre ogni mese Apple Tv+ presenterà nuovi contenuti, tra cui: 'Servant', un thriller psicologico che si incentra su una coppia in crisi dopo che una forza misteriosa ha oltrepassato la porta della loro casa; 'Little America', che racconta alcune storie d'impatto di immigrati americani; 'The Banker', ispirato a una storia vera, segue le vite di due afro-americani dediti ad aggirare le leggi razziali degli anni '50 concedendo prestiti agli afro-americani del Texas.