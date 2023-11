Appello alle studentesse: non fatevi mai intimidire dalle difficoltà La Scuola Sant'Anna di Pisa è un punto di riferimento per le donne che ricoprono posizioni apicali. La ministra Bernini incoraggia le studentesse a non farsi intimidire dalle difficoltà. Un messaggio chiaro: non fermarsi mai, anche dopo un evento tragico come quello di Giulia Cecchettin.