Roma, 25 giugno 2021 - Semaforo verde dal Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca. E' questa l'indicazione che gli esperti consegneranno al governo. Nessuna indicazione, però, sulla data che dovrà essere indicata dall'esecutivo. Anche se il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha ribadito che l'orizzonte temporale per la ripartenza è quello "dei primi giorni di luglio, entro il 10". Il settore, ha aggiunto, è "un comparto economico che merita, come gli altri, una data certa per potere pianificare una ripartenza".

"Le discoteche riapriranno ma con alcuni criteri", ha detto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nonché coordinatore del Cts. E in effetti nel parere è fissata anche una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il Green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.

