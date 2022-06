Aosta, donna morta trovata sepolta in una fossa sul greto della Dora Baltea

Aosta, 1 giugno 2022 - Una donna di età attorno ai 30 anni è stata trovata sepolta nella tarda serata di ieri in una fossa sul greto della Dora Baltea ad Aosta. Il corpo, secondo i primi accertamenti della polizia che sta effettuando i rilievi, si trovava lì da tempo e potrebbe essere di una donna di origini valdostane, ma solo con il test del dna si potrà accertare la sua identità.

La buca in un cui è stato rinvenuto il cadavere è localizzata dietro la piscina comunale ed è profonda una cinquantina di centimetri, lunga circa due metri e larga uno. Vicino al luogo del ritrovamento, sono stati notati i resti di una specie di accampamento. La procura di Aosta intende disporre l'autopsia per stabilire le cause del decesso della donna. Al momento si esclude l'ipotesi del suicidio.