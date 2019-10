Roma, 29 ottobre 2019 - Ad Anzio un avvocato di 57 anni, Giuseppe Cardoselli, è stato accoltellato a morte nel suo studio dalla sua ex compagna, Mioara Bascoveanu, una romena di 39 anni. I carabinieri e il 118 sono intervenuti questa sera in via Ardeatina.

Gli agenti, chiamati dalla stessa donna, hanno trovato l'uomo con la gola tagliata. La ex è stata fermata. Sono in corso rilievi da parte dei militari. Secondo le prime informazioni la vittima è un avvocato del foro di Velletri.

"Ho commesso un delitto, ho commesso un delitto... L'ho accoltellato...". Queste le parole dette al 112 dalla romena alle 19.20, dopo il delitto.

La donna aveva avuto una bambina con la vittima. Sul suo profilo facebook la 39enne aveva scritto: "Non si sceglie di avere una persona accanto per peggiorare la propria vita, ma per migliorarla. E se l'amore non porta a questo o non è amore o è un amore malato". Sul suo profilo poco più di un mese fa aveva impostato come immagine una fata con una spada in pugno. Secondo indiscrezioni si apprende che la donna, ormai separata dal compagno, temeva di perdere la figlia, e i litigi tra i due erano continui.