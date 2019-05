Roma, 13 maggio 2019 - Cinque persone sono state fermate in relazione all'omicidio di Anna Tomasini, anziana napoletana di 89 anni morta la scorsa settimana dopo una rapina subita in casa propria, a Roma. Le accuse avanzate sono vario titolo, tra rapina e omicidio, a seconda delle diverse posizioni: sarebbero tutti cittadini bosniaci, a quanto si apprende dalle fonti investigative, appartenenti ai campi nomadi romani di Villa Gordiani e via Salviati.

La donna era stata sorpresa dai rapinatori nella notte tra domenica e lunedì scorso, mentre dormiva nel proprio appartamento in via Pizzo Bernina, zona Montesacro (a nord della Capitale). Dopo averla spintonata, percossa e rapinata, i malviventi erano scappati in macchina, facendo perdere le proprie tracce: l'89enne è morta il giorno dopo in ospedale a causa dei traumi riportati durante l'aggressione. A eseguire i fermi sono stati i carabinieri della compagnia Casilina di Roma insieme ad agenti di Poliziase: condo quanto si è appreso, tre sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia (Liguria) e l'ultimo a Torino.