Antonio Pizzolato a processo per violenza sessuale di gruppo

Palermo, 25 novembre 2024 – Spunta il nome del campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato nella violenza sessuale subita da una turista finlandese, stuprata a Trapani nell'estate di due anni fa. Pizzolato è stato rinviato a giudizio dal gup insieme a tre amici, Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.

Secondo l'accusa, i quattro avrebbero conosciuto la vittima in un ristorante. La donna e due connazionali avevano seguito il gruppo in discoteca. Approfittando del fatto che la finlandese aveva bevuto, usciti dal locale e congedate le due amiche, i 4 sarebbero andati nel residence, distante pochi metri, dove alloggiava Lupo, e contro la volontà della vittima avrebbero avuto con lei rapporti sessuali, interrompendo la violenza soltanto quando la ragazza, in lacrime, ha chiesto di tornare al suo albergo.

Ai quattro giovani si contestano le aggravanti di aver commesso il fatto su persona "con un autocontrollo limitato e in stato di torpore e di inibizione mentale tale da impedirle di respingere con energia gli atti di violenza". Il processo comincerà il 4 dicembre.