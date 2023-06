A piedi dal Vesuvio all’Etna: “Siamo tutti sull’orlo del vulcano. In cammino per svegliare il mondo”

Roma, 20 giugno 2023 – Dal Vesuvio all’Etna per gridare al mondo: attenti, siamo tutti sull’orlo di un vulcano. L’umanità è in pericolo e dobbiamo svegliarci, ripensare tutto o quasi tutto. Sono una trentina, camminano da quasi un mese e mezzo, hanno percorso strade statali e vie secondarie, qualche sentiero e stradoni di campagna; hanno dormito in palestre, aule scolastiche, canoniche; oggi saranno in cima all’Etna. È la combriccola di camminatori un po’ visionari denominata ‘Repubblica nomade’ e tenuta insieme da una dozzina d’anni da Antonio Moresco, scrittore, autore di libri insoliti e potenti come Canti del caos e Gli esordi, per non citarne che un paio, nonché ideatore di questi cammini che lui stesso definisce “politico poetici”.

Moresco, che senso ha camminare così tanto e in questo modo?

"Apparentemente, non ha nessunissimo senso. Ma il senso alle azioni che compi lo dai tu, e per noi camminare fra questi due vulcani, che hanno una forza mitico-simbolica molto grande, significa mettere in luce la situazione di pericolo che vive l’umanità per ragioni che la cronaca ci ricorda ogni giorno. Siamo tutti sull’orlo di un vulcano e questa cosa non ci viene detta perché esserne tutti coscienti potrebbe creare un affratellamento, mentre i poteri lavorano sull’esasperazione delle identità, sul divide et impera".

Lei ha scritto libri, come Il grido, sull’emergenza climatica e di specie che stiamo vivendo. Intraprendere cammini è un segno di sfiducia nella parola?

"Io sono uno scrittore molto incantato, non disincantato. Quindi credo molto alla forza della parola. Ma ho bisogno di sconfinare rispetto alla mia attività di scrittore e di fare delle cose insieme ad altre persone. L’obiettivo è cercare di creare degli anelli, dei cerchi concentrici di nuovo pensiero in questa società chiusa, in una situazione che sembra bloccata, drammatica, tragica".

Repubblica nomade ha avuto come interlocutori personaggi come Amitav Ghosh e Bruno Latour. Che contributo hanno dato?

"Amitav e Bruno erano a Napoli qualche anno fa a un convegno che abbiamo organizzato e si chiamava Terrestri. È stato un momento importante perché abbiamo messo a fuoco come fra tutte le identità con cui si ingabbiano gli uomini, l’unica identità ignorata è il nostro essere terrestri. Noi, insieme alle piante, agli animali, siamo tutti su questa zattera cosmica microscopica, in una situazione irripetibile, inimmaginabile, e allora com’è possibile che facciamo tutte le cose che facciamo per dividerci e distruggere? Nessunissimo batte su questo punto. Tutti puntano a dividere le persone e i popoli secondo la provenienza, la nazionalità, la religione e invece abbiamo un’identità unificante, il fatto che siamo terrestri. Io credo che se si affermasse questo principio verrebbero modificate le priorità: nell’agire umano, politico, sociale, economico. Questa sarebbe la trascendenza forte da portare nel mondo".

Che Italia avete incontrato camminando?

"Abbiamo avuto episodi molto belli di solidarietà e sostegno ma anche toccato con mano la disperazione. Mi ha impressionato in Calabria lo stato di necrosi di molti paesi dell’interno. Luoghi spopolati, abbandonati. Allora uno dice: in una situazione così, che senso ha la posizione di chiusura nei confronti di persone che vengono da fuori? Sono immigrati che potrebbero riportare la vita in luoghi dove ora c’è la morte. Tutto ciò mi ha rattristato e sbalordito, ma proprio per questo è stato un viaggio istruttivo".

Vi definite nomadi, ma qual è il senso del nomadismo oggi?

"Noi abbiamo messo insieme due parole che sembrerebbero non poter stare insieme, ma secondo noi nel futuro, se ci va bene, dovremo riuscire a far convivere questi due aspetti. Cioè mantenere una sostanza repubblicana mentre ci sono derive autoritarie e nello stesso tempo pensare in movimento, perché la vita non sta ferma e perché stiamo assistendo a migrazioni imponenti e ne avremo di sempre più grandi a causa dell’emergenza climatica. Oggi dobbiamo ripensare il nostro passato e quella separazione cruciale che c’è stata nell’umanità fra nomadi e stanziali, cioè gli agricoltori attorno ai quali sono nati paesi città, stati, legislazioni. Da allora i nomadi, sconfitti, sono stati visti come un pericolo. L’ultima ecatombe di nomadi è stata lo sterminio dei nativi americani. Ma forse oggi pensiamo di affrontare la questione dei popoli in movimento come abbiamo fatto coi nativi americani? Sono problemi enormi e nessuno li affronta: si fa tanta demagogia per spaventare le persone e acchiappare il consenso, ma la verità è che siamo chiamati a ripensare la nostra cosiddetta civiltà".