Caltanissetta, 10 maggio 2019 - Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria (Confindustria Sicilia), è stato condannato a 14 anni di carcere al processo con rito abbreviato. Pena superiore a quanto richiesto dal pm (10 anni e 6 mesi). L'industriale era imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.

Secondo l'accusa esisteva un vero e proprio "sistema Montante", che attraverso corruzioni e spionaggio di banche dati, condizionava le scelte delle amministrazioni. Montante sarebbe stato al centro di una rete di relazioni con politici, investigatori e alti dirigenti regionali, con cui avrebbe prodotto decine di dossier su potenziali nemici e personaggi influenti. Insomma, per gli inquirenti, era la testa di un "governo parallelo" in Sicilia. L'inchiesta della procura di Caltanissetta ha documentato come a Montante nel giro di soli 8 anni siano arrivate almeno una novantina di richieste di raccomandazione.

Piccolo imprenditore di Serradifalco (Cl), è arrivato al vertice di Sicindustria, è stato presidente di Unioncamere Sicilia, della Camera di Commercio di Caltanissetta, e responsabile legalità di Confindustria nazionale. Arrestato nel maggio scorso, adesso si trova ai domiciliari.

La difesa di Montante ha annunciato il ricorso in appello. "Ci aspettavamo viste le premesse una condanna ma non così pesante. Leggeremo le motivazioni. Tenete conto che una condanna in abbreviato a 14 anni prevede una pena base di 21 anni: siamo quasi all'omicidio", ha detto Giuseppe Panepinto, uno dei legali.

GLI ALTRI IMPUTATI - Nello stesso processo il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, è stato condannato a 3 anni (chiesti 4 anni e 6 mesi), il sostituto commissario Marco De Angelis a 4 anni, (chiesti 6 anni e 11 mesi), il capo della security di Confindustria Diego Di Simone a 6 anni (chiesti 7 anni, 1 mese e 10 giorni), il questore Andrea Grassi è stato assolto da due capi d'imputazione ma condannato a un anno e 4 mesi per un altro (chiesti 2 anni e 8 mesi), assolto il dirigente regionale Alessandro Ferrara (chiesta l'assoluzione). I capi di imputazione andavano, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, alla rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio, al favoreggiamento.