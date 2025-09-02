Antonio Mazzola morto nel giorno del suo 27esimo compleanno, lo schianto in moto con l’amico a Palermo

Roma, 2 settembre 2025 – È morto nel giorno del suo 27esimo compleanno, dopo aver festeggiato assieme a un amico, 22enne, pure lui deceduto. Le giovani vite di Antonio Mazzola e Domenico Schiavo sono finite contro un guard-rail in viale Regione Siciliana, all'altezza del sottopassaggio di via Belgio, a Palermo. Il drammatico incidente è avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3. I due, a bordo di una Kawasaki bianca, viaggiavano nella carreggiata in direzione di Catania. Per entrambi si è rivelato fatale l’impatto con guard-rail.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con tre ambulanze, ma per Antonio e Domenico non c’è stato nulla da fare. I corpi dei due ragazzi sono stati trovati distanti dal punto in cui si è fermata la moto, probabilmente sbalzati a centinaia di metri in seguito allo schianto contro il guard-rail.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, i due amici viaggiavano in direzione di Catania quando, forse per l'alta velocità, chi era alla guida avrebbe perso il controllo della moto. I giovani sarebbero stati entrambi sbalzati giù dal mezzo.

In seguito all'incidente sono state chiuse al traffico per alcune ore entrambe le corsie di viale Regione Siciliana, per effettuare i rilievi e consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale.

Le vittime

Antonio Mazzola lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l'Arena. Oltre a quella per i vini aveva tante passioni che condivideva sui social, dai viaggi ai motori. Suoi suoi profili raccontava le sue esperienze di viaggio e condivideva le foto dei luoghi visitati. L’alta vittima dello schianto, Domenico Schiavo, lavorava in un'agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.