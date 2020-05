Bologna, 2 maggio 2020 - "Non sono una catastrofista. Certo il momento è doloroso: il virus ha colpito come una mannaia e io mi sento fortunata a non avere avuto lutti. Chiaro che se vedo il mio locale vuoto, le luci e i fornelli spenti, mi viene da piangere. Ma è inutile lasciarsi andare". Il piatto piange. L’industria della ristorazione è scesa in piazza contro la fase due avviata al rallentatore. Le stime delle organizzazioni di categoria parlano di 50mila aziende che chiuderanno e 350mila persone a spasso nei prossimi mesi. La crisi investe tutti: le piccole osterie della movida come i templi della grande cucina. E anche una cuoca stellata come Antonia Klugmann, triestina, quarant’anni, volto notissimo di Masterchef, si è ritrovata nei guai da un momento all’altro. "Proprio così. Improvvisamente una realtà consolidata con tanta fatica si è sgretolata. Difficile immaginare il futuro in queste condizioni".

Eppure l’Argine a Vencò, un pezzetto di paradiso sul Collio al confine con la Slovenia, è sottolineato in rosso su tutte le guide gastronomiche...

"Ci ho messo quattro anni e mezzo per trasformare in muri un sogno. Ho scelto un posto isolato, dove far da mangiare per pochi che vengono apposta fin qui. Il podere, i prodotti dell’orto, il greto del fiume, il bosco e i prati selvatici da setacciare in cerca di edera terrestre e fiori di sambuco: sfrutto la materia prima evitando sprechi. Ma senza gente da ospitare, diventa inutile".

Vissani e David Chang, il superchef del Momofuku a New York, dicono che moltissimi ristoranti non sopravviveranno.

"L’Italia è un paese ricchissimo per la sua cucina. Ogni posto, piccolo o grande, ha un significato. E spesso una storia importante. La memoria, la tradizione non possono sparire: la storia del mondo insegna che per vivere bisogna mangiare. E noi cuochi soddisfiamo questa esigenza, virus o non virus".

Come si fa a rialzarsi?

"Affrontando la sfida a muso duro. Mettendo in campo estro, idee, cuore e coraggio. Non esistono soluzioni univoche, ogni locale è diverso: città, campagna o mare, centro storico o periferia, nord o sud. Le differenze devono diventare una risorsa".

Le proteste di piazza sono giuste?

"Capisco la disperazione di molti colleghi che non hanno i soldi per pagare l’affitto o le bollette. Io ho messo in cassa integrazione i dodici dipendenti: sono un imprenditore e non posso indebitarmi più di tanto. Abbiamo bisogno di certezze, linee guida, indicazioni sanitarie chiare che devono arrivare subito".

Riaprirà l’Argine il primo giugno?

"Non so se abbia senso. Il ristorante è un luogo sociale, dove si mangia e si sta rilassati, dove si godono le bontà e i piaceri. Come faccio a mettere a proprio agio un cliente tra pannelli in plexiglas, mascherine, guanti e sanificatori? Le persone in quarantena soffrono tutte di fragilità emotiva".

Come sopravvive il suo locale?

"Con la fantasia. Siamo a 30 chilometri dalla prima città ma abbiamo varato una formula nuova di delivery. Né piatti caldi, né espressi: il lunedì presento un menù sul web e 48 ore dopo chiudo le prenotazioni. Certo è un’altra cosa. Niente carpaccio di midollo, betulla e cavolo nero; niente gnocchi di castagna conditi con menta e cavolfiore. E’ una cucina casalinga, fatta però con tecnica da ristorante stellato: le polpette alle sei erbe hanno il mio marchio di fabbrica, non mi sdoppio".

Cosa le costa di più nella quarantena?

"Quando non posso far da mangiare non vivo. Avevo già affrontato due lockdown: dopo un incidente stradale e quando ho seguito da vicino i lavori per l’Argine. Cucinare mette ordine nella mia testa".

Dicono che dietro il suo sorriso soave ci sia un carattere asburgico. È vero?

"Il cuoco respira adrenalina, in cucina non si può sbagliare".

Lei è stata una velista provetta. Oggi la rassegna cinematografica digitale promossa dal Porto di Trieste presenterà un film suggerito da lei e ispirato alla Coppa America: skipper o chef, il senso è lo stesso?

"Io dirigo con autorità un equipaggio che sta dietro i fornelli. Dò gli ordini, pretendo ubbidienza. E sono dannatamente competitiva".