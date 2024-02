Antonella Di Massa morta: dall’ora del decesso al sacco di plastica nero, i punti oscuri della storia

Napoli, 28 febbraio 2024 – Il corpo di Antonella di Massa - 51 anni, la mamma di Casamicciola scomparsa dal 17 febbraio – era sotto gli alberi di arance, in un “terreno recintato”, con “una porta mezza scardinata che chiudeva una proprietà privata’’, come racconta l’inviato di ‘Chi l’ha visto?’ Francesco Paolo Del Re che, con il collega, il film-maker Marco Monti, questa mattina ha scoperto il cadavere.

Ma quando è morta? Ancora: è stata uccisa, si è suicidata o piuttosto si è lasciata morire di stenti? E perché le ricerche – anche con droni, elicotteri e termocamere - non hanno portato a nulla? Ecco i punti oscuri della storia.

Antonella Di Massa, 51 anni, scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola, è stata ritrovata morta questa mattina dagli inviati di Chi l'ha visto?

Secondo la prima ispezione cadaverica, la morte di Antonella Di Massa risalirebbe alle ultime 24 ore. Ma allora dove è rimasta la donna per tutti questi giorni? Inevitabile pensare alla fine (ancora misteriosa) di Liliana Resinovich, la 63enne di Trieste che venne trovata cadavere il 5 gennaio 2022, ed era sparita di casa il 14 dicembre 2021. Per lo stato di conservazione del corpo, la prima autopsia aveva stabilito che la morte risaliva a 48 ore prima. Ora il secondo esame cadaverico dovrà capire se davvero è andata così. Anche per Antonella Di Massa la procura ha disposto l’autopsia.

E rimanda al giallo di Trieste anche un altro elemento, il sacco nero che sarebbe stato trovato nei pressi del cadavere di Antonella Di Massa. Come non pensare alla scena del ritrovamento di Resinovich? La suggestione resta anche se in quel caso i sacchi coprivano il cadavere di Lilly, uno per il tronco e l’altro per le gambe.

L’ultima immagine di Antonella Di Massa sarebbe stata catturata da una videocamera di sorveglianza a poca distanza da dove stamattina è stata ritrovata. La 51enne indossava abiti pesanti, aveva un giaccone lungo con il cappuccio calato sul volto, nella mano destra teneva un sacchetto di plastica celeste, di quelli da spesa.

Il ritrovamento del cadavere ricade nell’area delle ricerche, addirittura nel chilometro quadrato dal punto dell’ultimo avvistamento certo, cioè quello in località Succhivo, a Serrara Fontana. Sono stati utilizzati cani, elicotteri, droni, scanner termici. Eppure senza esito. Le ricerche sono poi state interrotte.

La 51enne era sposata con un dipendente dell’Esercito ed era madre di due figlie di 19 e 24 anni. Nel novembre di due anni fa anche la sua casa era stata investita dall’onda di fango che portò devastazione e morti nell’isola.