"Antisemitismo in Europa: una Condanna Fermissima"

Dalla Francia all’Italia, passando per l’Austria, preoccupa l’aumento degli episodi di odio antisemita in tutta Europa. L’altra notte è stata presa di mira la parte ebraica del cimitero centrale di Vienna, con un tentativo di incendio nell’anticamera della sala cerimoniale e svastiche disegnate con lo spray sui muri esterni. Atti immediatamente condannati dal cancelliere austriaco Karl Nehammer. In Francia, dopo il 7 ottobre si sono registrati più di 850 episodi di antisemitismo e 6mila segnalazioni di odio on line. In Gran Bretagna, nei primi quattro giorni dopo l’attacco di Hamas sono stati rilevati 89 incidenti antisemiti, quattro volte di più dello stesso periodo nel 2022. Nella sola Londra, fra il 7 e il 18 ottobre gli incidenti antisemiti sono stati 218, con un aumento del 13%, riferisce la polizia. In Germania, il Centro di ricerca e Informazione sull’antisemitismo (Rias) ha documentato 70 incidenti entro il 18 ottobre, il triplo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dati allarmanti.

Atti compiuti da "chi non accetta" che i nipoti di quei deportati "si rifiutano di fare la stessa fine. L’Europa non è un posto per gli ebrei", ha scritto in un post su X (il nuovo nome di Twitter) il pronipote di Spagnoletto, Jonathan Pacifici. I gesti antisemiti in Francia e Roma sono "inqualificabili, degni di una condanna fermissima" ha tuonato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein parlando anche delle stelle di David disegnate sui muri di Parigi. A Schlein ha fatto eco la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli.