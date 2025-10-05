Antisemitismo nei cortei: “Allarme odio”. E sul panificio kosher di Roma spunta la scritta: “Ebrei di mer**, bruciate tutti”

Roma – È ‘Un grande fiume dai due cuori’, per dirla alla Hemingway, uno che di conflitti ne ha visti e descritti tanti, quello che ieri ha attraversato Roma, manifestando con opposte sensibilità politiche e sociali. Se da un lato si è svolto l’evento “Una luce per gli ostaggi”, organizzato nel quartiere ebraico della capitale, in occasione del secondo anniversario del massacro del 7 ottobre 2023, in cui persero la vita oltre mille ebrei per mano di Hamas, dall’altra parte c’è stata una manifestazione diversa, appena il giorno prima, a favore della Palestina ma con alcuni toni antisemiti che hanno generato polemiche. L’evento che aveva anche lo scopo di tenere alta l’attenzione sugli ebrei ancora ostaggio di Hamas, è stato organizzato dalla Rappresentanza Italiana del Forum delle Famiglie degli Ostaggi, dall’Unione Giovani Ebrei d’Italia, da Run for Their Lives - Roma e dall’Associazione Setteottobre, con il patrocinio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

“Non vogliamo più aspettare. Quarantotto ostaggi – ha dichiarato Benedetto Sacerdoti, portavoce italiano del Forum delle Famiglie degli Ostaggi – sono prigionieri da due anni, nell’indifferenza del mondo. Uomini rinchiusi nei tunnel, incatenati alle caviglie, ridotti a scheletri. Le immagini diffuse da Hamas lo hanno mostrato chiaramente, ma il mondo ha preferito ignorarle”.

“7 ottobre Giornata della Resistenza palestinese”

Cambiando sponda, durante il corteo pacifico a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza, si sono registrati molti slogan contro il popolo israeliano, in particolare “Israele assassino”, “Netanyahu assassino”, “Israele stato terrorista”. L’ala dura della protesta ha invece esposto uno striscione con la scritta “7 ottobre Giornata della Resistenza palestinese”.

La minaccia antisemita sulla serranda

In mattinata, inoltre, una scritta antisemita (“Ebrei di m.... bruciate tutti”) è stata trovata all’apertura sulla serranda di un panificio kosher a Roma, in zona Marconi. Sempre a Roma un gruppo di manifestanti Pro Pal è stato aggredito in un bar.

La manifestazione di Bologna

E a Bologna martedì verrà organizzata una manifestazione dal titolo: “Viva il 7 ottobre, viva la resistenza palestinese”. Ad annunciarlo un volantino firmato dai Giovani Palestinesi (il Viminale ha fatto sapere di essere pronto a vietarla). E dopo la segnalazione di alcune bandiere di Hamas e di Hezbollah, e di striscioni con scritto “Morte all’Idf, morte al sionismo”, sabato nella capitale; è arrivata l’indicazione, per gli ebrei della comunità di Venezia, di non indossare la kippah fuori dal Ghetto.

Lucetta Scaraffia

Venezia, il caso Ca’ Foscari dopo le dimissioni di Lucetta Scaraffia

Ma non è l’unica notizia che arriva dalla Laguna. Tre giorni fa Lucetta Scaraffia aveva deciso di dimettersi dalla commissione etica dell’università Ca’ Foscari. “L’ateneo veneziano – aveva motivato così la scelta – ha deciso non solo di sospendere i rapporti scientifici con enti e istituzioni israeliane, ma di estendere la misura a singoli docenti che non siano in grado di dimostrare di non appoggiare la politica del governo Netanyahu”.

La ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, si è detta “preoccupata” per quello che sta succedendo: “Ho espresso la mia piena solidarietà alla professoressa”.