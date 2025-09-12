Antisemitismo a Venezia. Aggrediti turisti ebrei: "Clima preoccupante"

"Palestina libera". Un appello che, da rivendicazione dei diritti umani, in quest’estate di guerra, è diventato in alcuni casi solo un pretesto per giustificare episodi di intolleranza e cieca violenza contro i simboli di una religione. Una scusa per sfogare un antisemitismo mai sopito o dare il via a un’aggressione gratuita. L’ultimo caso risale e a lunedì scorso, il secondo nel giro di un mese a Venezia.

Era da poco passata la mezzanotte quando, al grido di "free Palestine, free Palestine" dieci giovani, tra cui alcuni tunisini irregolari, hanno iniziato a insultare una coppia di turisti ebrei. A catturare l’attenzione del gruppo è stato il caratteristico abito nero corredato da copricapo della tradizione ebraica ortodossa indossato dal cittadino americano. Al tentativo dei due di allontanarsi dal chiosco di Strada Nuova, all’altezza di Santa Fosca, dove si erano fermati, la situazione è degenerata: la coppia è stata prima inseguita, poi accerchiata. Uno degli aggressori ha aizzato contro l’uomo il suo rottweiler, un altro, di 31 anni, ha fatto finta di porgergli la mano in segno di conciliazione per poi schiaffeggiarlo. Momenti di terrore culminati con il lancio di una bottiglia di vetro che ha ferito la donna, di origine israeliana, alla caviglia.

Una brutta pagina che – grazie all’intervento delle forze dell’ordine che hanno intercettato tre degli aggressori – si è conclusa con due espulsioni. Nei confronti del 31enne, denunciato anche per percosse, poiché incensurato è stata, invece, emessa la misura del foglio di via obbligatorio: residente a Modena, per ordine del questore Gaetano Bonaccorso, non potrà tornare a Venezia per due anni.

Ma non si tratta di un caso isolato. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto un’altra coppia americana di turisti ebrei ortodossi, in vacanza a Venezia è stata aggredita nella zona di Rialto con modalità del tutto simili: prima gli insulti a sfondo razziale poi l’aggressione da parte di un grosso cane. A salvare l’uomo dal morso il cellulare che teneva in tasca. E, a inizio luglio, un docente dell’Università Iuav di Venezia è stato contestato e spintonato da un gruppo di giovani per il suo sostegno al rettore Benno Albrecht e per il suo coinvolgimento in progetti internazionali con Israele.

"Emerge un clima di intolleranza che oggi colpisce tutta la collettività veneziana" è il commento della Comunità Ebraica di Venezia. "La nostra città vanta una storia millenaria di incontro e convivenza tra religioni e culture diverse. Diciamo con forza no a qualsiasi rigurgito di antisemitismo, così come all’islamofobia" ha affermato il sindaco Luigi Brugnaro condannando "con la massima fermezza" l’episodio. Solidarietà è stata espressa anche dal presidente del veneto Luca Zaia e dalla ministra al Turismo, Daniela Santanchè.

Dopo l’annuncio da parte del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di un "rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi riconducibili allo Stato di Israele e alle comunità ebraiche", ieri il direttore della Polizia di Prevenzione, Lucio Pifferi, ha affermato che nel corso del 2025 sono state già effettuate "oltre cento perquisizioni e ci sono stati diversi arresti" per contrastare minacce e istigazioni legate all’antisemitismo. "La situazione a Gaza – ha affermato Pifferi – è un detonatore che viene strumentalizzato da chiunque voglia alzare il tono della propaganda, sia nell’estremismo di destra, sia in quello di sinistra, sia da persone che hanno semplicemente un’indole violenta".