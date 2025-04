Anniversario della Polizia di Stato, la diretta di oggi da Piazza del Popolo

Roma, 12 aprile 2025 – Anche oggi sono in programma numerosi eventi per celebrare il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Una serie di iniziative che potete seguire in diretta sul nostro sito. Ecco la cronotabella d i giornata dalla Pagoda (area delle conferenze stampa) di piazza del Popolo.

La giornata in diretta

Il programma di oggi

Ore 10.00 “PAROLE GIUSTE E PAROLE SBAGLIATE” a cura della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica e Oscad

Ore 11.00

“LE SFIDE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA CYBERCRIMINALITÀ E OPPORTUNITÀ” a cura della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica

Ore 12.00

“CACCIA GROSSA” a cura della rivista specialistica “Polizia Moderna” Edizione straordinaria della graphic novel

“IL COMMISSARIO MASCHERPA” con la partecipazione del Vice Questore della Polizia di Stato Maurizia Quattrone, dello sceneggiatore Luca Scornaienchi, del disegnatore Daniele Bigliardo Moderatore: Annalisa Bucchieri

Ore 15.00

“GIOVANNI PALATUCCI, GIUSTO TRA LE NAZIONI E MEDAGLIA D’ORO AL VALOR CIVILE, FRA PASSATO E PRESENTE” a cura dell’Associazione O.N.L.U.S. Giovanni Palatucci

Ore 16.00

CONFERENZA CONTRO GLI STEREOPITI DI GENERE a cura di OSCAD - Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori Con la partecipazione di Elisa di Francisca campionessa olimpica dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato

