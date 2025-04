Il 173° anniversario di fondazione della Polizia

Roma, 10 aprile 2025 – Si celebra oggi il 173° anniversario della fondazione del corpo della Polizia di Stato. Tanti gli eventi organizzati in tutta Italia per questa ricorrenza che, ogni anno, ricorda la profonda missione civile e costituzionale affidata alla polizia. L’appuntamento principale sarà a Roma in Piazza del Popolo, alla presenza del presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani e di altre cariche istituzionali.

Saranno inoltre conferite onorificenze alla memoria, al valor civile, al merito civile, nonché attribuite promozioni per merito straordinario al personale della Polizia di Stato che si è distinto per meriti di servizio.

La diretta video